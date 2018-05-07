|Пашинян объявил 8 мая нерабочим и призвал граждан Армении собраться на площади Республики в 11:00
|Танкян о событиях в Армении: Красивая революция
|Танкян: Мир нас знал по Геноциду армян, землетрясению и войне, но вы своим движением подняли авторитет всего армянского народа
|Серж Танкян прибыл в Ереван
|Шармазанов в очередной раз подтвердил: РПА поддержит кандидатуру Пашиняна в премьеры
|В Генпрокуратуре Армении разбираются в коррупционных схемах, выявленных в Лорийской области при предоставлении социальных пособий
|Президент Армении Армен Саркисян обратился с очередным посланием к армянскому народу по случаю завтрашних выборов премьер-министра РА
|Карен Карапетян поздравил Дмитрия Медведева в связи с 73-летием победы в Великой Отечественной войне
|В МИД России вновь призвали своих граждан, находящихся в Армении, 8 мая избегать мест массового скопления людей
|Банк ВТБ (Армения) снизил ставки по кредитам на покупку товаров в рассрочку
|Президент Армении принял группу бывших сотрудников химического завода "Наирит"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 8-го мая
|Оппозиционер Андриас Гукасян освобожден прямо из зала суда
|Абоненты Beeline 9 мая смогут бесплатно звонить на фиксированные и мобильные номера в НКР
|Прогноз: Став 8 мая премьер-министром Армении, Никол Пашинян столкнется с массой вызовов
|Никол Пашинян: На сегодняшний день нет никаких сигналов, свидетельствующих о том, что 8 мая выборы премьера Армении могут провалиться
|Ваграм Багдасарян: У РПА все еще есть опасения, связанные с премьерством Пашиняна
|Левон Мнацаканян: Военная техника Азербайджана в настоящее время находится "в районе своей дислокации"
|Эдмон Марукян: Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ожидания народа и осуществить перемены в стране
|Азиатский Банк Развития приобретает долевое участие в Америабанке для расширения доступа к финансовым услугам в Армении
|Армен Рустамян: АРФ "Дашнакцутюн" поддержит кандидатуру Никола Пашиняна на посту премьера и в дальнейшем окажет ему содействие
|Никол Пашинян: В случае моего избрания на посту премьера Армении в новом правительстве не будет бизнесменов
|Московские армяне проведут акцию в знак солидарности лидеру оппозиции Николу Пашиняну
|Серж Танкян не планирует проводить сегодня концерт на площади Республики
|Президент Армении принял посла Сирийской Арабской Республики и представителей армянской общины Сирии
|МИД Армении предупреждает своих граждан, направляющихся в Россию, о введении особого въездного режима в период проведения ЧМ-2018
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го мая
|Mэрия занялась благоустройством территории, прилегающей к дороге от аэропорта "Звартноц" в столицу Армении
|На боевой позиции одного из подразделений МО Армении обнаружено тело военнослужащего срочной службы
|Союз армян России выступил с заявлением «в связи с беспардонными и циничными высказываниями»в эфире Радио «Комсомольская правда»
|Посол Армении в России фактически назвал пресс-секретаря «Роснефти» провокатором, абсолютно бескультурным человеком и невеждой
|7 мая в Армению приедет Серж Танкян
|Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФ
|ЕАБР предоставил Америабанку $30 млн на финансирование МСБ
|В Ереване 11-12 мая стартует винный фестиваль Yerevan Vine Days, приуроченный 2800- летию столицы
|Саркисян и Назарбаев обсудили ситуацию в Армении
|Армен Саркисян: Если возникнет необходимость я готов встать между полицейским и митингующим
|Студенты Гюмрийского педуниверситета проводят акцию протеста, требуя отставки ректора вуза
|Директор школы номер 11 Рузан Азизян подала в отставку
|СМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром Сукиасяном
|В Армении задействован сайт, который полностью посвящен 2800-летию Еревана
|Сотрудник полка патрульно-постовой службы посмертно награжден медалью "За подвиг"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го мая
|Бако Саакян: От внутриполитической стабильности в Армении зависит и безопасность Арцаха
|Депутат-бизнесмен, монопольный импортер сахара, Самвел Алексанян выступает за искоренение монополий в Армении
|Правительство Армении опровергает информацию о том, что министерства "под шумок" растратили госбюджет
|Филиал "Комитас" HSBC Банка Армения, подвергшийся 3 мая вооруженному нападению, возобновит работу 7 мая
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|В ПА ОБСЕ внимательно следят за ситуацией в Армении и приветствуют активный диалог между политическими силами
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АрмИнфо. Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян рад, что лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян смог воочию ознакомиться с той атмосферой праздника, которая царит сегодня в Армении.
По его словам, то, как люди встречали их сегодня на пути из аэропорта до площади Республики, демонстрирует ту атмосферу радости и изменений, которая сегодня царит в стране. При этом Пашинян подчеркнул, что счастье, радость, мощь, гордость никогда больше не должны покидать армянский народ.
Вместе с тем, он напомнил, что завтра в 12:00 в Национальном собрании Армении пройдет второй этап выборов премьер-министра, где единственный кандидат – это он - народный кандидат. «Завтра в 11:00 часов по местному времени я призываю всех граждан Армении собраться на площади Республики. Я уже получил официальное заверение, что в пользу кандидата от народа проголосуют АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян», блок «Елк», и ряд депутатов от Республиканской партии Армении. То есть, с вероятностью в 95% предложенный вами кандидат завтра будет избран в премьер-министры страны», - сказал Пашинян.
При этом, он призвал завтра не делать забастовок, однако объявил 8 мая нерабочим днем. Он призвал всех граждан Армении собраться на площадь Республики праздновать победу.
В заключение Пашинян сообщил, что на пути из аэропорта на площадь Республики уговаривал Танкяна вернуться в Армению на постоянное место жительство, и он обещал подумать.
|Пашинян объявил 8 мая нерабочим и призвал граждан Армении собраться на площади Республики в 11:00
|Танкян о событиях в Армении: Красивая революция
|Танкян: Мир нас знал по Геноциду армян, землетрясению и войне, но вы своим движением подняли авторитет всего армянского народа
|Серж Танкян прибыл в Ереван
|Шармазанов в очередной раз подтвердил: РПА поддержит кандидатуру Пашиняна в премьеры
|В Генпрокуратуре Армении разбираются в коррупционных схемах, выявленных в Лорийской области при предоставлении социальных пособий
|Президент Армении Армен Саркисян обратился с очередным посланием к армянскому народу по случаю завтрашних выборов премьер-министра РА
|Карен Карапетян поздравил Дмитрия Медведева в связи с 73-летием победы в Великой Отечественной войне
|В МИД России вновь призвали своих граждан, находящихся в Армении, 8 мая избегать мест массового скопления людей
|Банк ВТБ (Армения) снизил ставки по кредитам на покупку товаров в рассрочку
|Президент Армении принял группу бывших сотрудников химического завода "Наирит"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 8-го мая
|Оппозиционер Андриас Гукасян освобожден прямо из зала суда
|Абоненты Beeline 9 мая смогут бесплатно звонить на фиксированные и мобильные номера в НКР
|Прогноз: Став 8 мая премьер-министром Армении, Никол Пашинян столкнется с массой вызовов
|Никол Пашинян: На сегодняшний день нет никаких сигналов, свидетельствующих о том, что 8 мая выборы премьера Армении могут провалиться
|Ваграм Багдасарян: У РПА все еще есть опасения, связанные с премьерством Пашиняна
|Левон Мнацаканян: Военная техника Азербайджана в настоящее время находится "в районе своей дислокации"
|Эдмон Марукян: Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ожидания народа и осуществить перемены в стране
|Азиатский Банк Развития приобретает долевое участие в Америабанке для расширения доступа к финансовым услугам в Армении
|Армен Рустамян: АРФ "Дашнакцутюн" поддержит кандидатуру Никола Пашиняна на посту премьера и в дальнейшем окажет ему содействие
|Никол Пашинян: В случае моего избрания на посту премьера Армении в новом правительстве не будет бизнесменов
|Московские армяне проведут акцию в знак солидарности лидеру оппозиции Николу Пашиняну
|Серж Танкян не планирует проводить сегодня концерт на площади Республики
|Президент Армении принял посла Сирийской Арабской Республики и представителей армянской общины Сирии
|МИД Армении предупреждает своих граждан, направляющихся в Россию, о введении особого въездного режима в период проведения ЧМ-2018
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го мая
|Mэрия занялась благоустройством территории, прилегающей к дороге от аэропорта "Звартноц" в столицу Армении
|На боевой позиции одного из подразделений МО Армении обнаружено тело военнослужащего срочной службы
|Союз армян России выступил с заявлением «в связи с беспардонными и циничными высказываниями»в эфире Радио «Комсомольская правда»
|Посол Армении в России фактически назвал пресс-секретаря «Роснефти» провокатором, абсолютно бескультурным человеком и невеждой
|7 мая в Армению приедет Серж Танкян
|Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФ
|ЕАБР предоставил Америабанку $30 млн на финансирование МСБ
|В Ереване 11-12 мая стартует винный фестиваль Yerevan Vine Days, приуроченный 2800- летию столицы
|Саркисян и Назарбаев обсудили ситуацию в Армении
|Армен Саркисян: Если возникнет необходимость я готов встать между полицейским и митингующим
|Студенты Гюмрийского педуниверситета проводят акцию протеста, требуя отставки ректора вуза
|Директор школы номер 11 Рузан Азизян подала в отставку
|СМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром Сукиасяном
|В Армении задействован сайт, который полностью посвящен 2800-летию Еревана
|Сотрудник полка патрульно-постовой службы посмертно награжден медалью "За подвиг"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го мая
|Бако Саакян: От внутриполитической стабильности в Армении зависит и безопасность Арцаха
|Депутат-бизнесмен, монопольный импортер сахара, Самвел Алексанян выступает за искоренение монополий в Армении
|Правительство Армении опровергает информацию о том, что министерства "под шумок" растратили госбюджет
|Филиал "Комитас" HSBC Банка Армения, подвергшийся 3 мая вооруженному нападению, возобновит работу 7 мая
|Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили ситуацию в Армении
|В ПА ОБСЕ внимательно следят за ситуацией в Армении и приветствуют активный диалог между политическими силами
|Теван Погосян назначен советником президента Армении
|Президент Армении обсудил с послом Аргентины внутриполитическую ситуацию в нашей стране
|Араик Арутюнян: "Гражданский договор" не определился с составом будущего правительства
|Эдвард Налбандян принял посла Японии в Армении в связи с завершением дипломатической миссии последнего
|Агван Варданян исключен из партии АРФ "Дашнакцутюн"
|Захарова: Армения сейчас переживает не простые политические времена
|Россия нацелена на продолжение сотрудничества с братской Арменией, как на двустороннем уровне, так и на уровне интеграционных объединений
|Эдмон Марукян: Представители блока "Елк" не обсуждали вопрос о своем участии в составе нового правительства
|Ученики школы номер 11 требуют отставки директора школы, члена РПА Рузан Азизян
|Ваграм Багдасарян: Наше решение едино и 8 мая у нас будет премьер-министр
|Президент Армении провел встречу с послами арабских стран, аккредитованных в стране
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