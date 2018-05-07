Понедельник, 7 Мая 2018 22:35

АрмИнфо. Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян рад, что лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян смог воочию ознакомиться с той атмосферой праздника, которая царит сегодня в Армении.

По его словам, то, как люди встречали их сегодня на пути из аэропорта до площади Республики, демонстрирует ту атмосферу радости и изменений, которая сегодня царит в стране. При этом Пашинян подчеркнул, что счастье, радость, мощь, гордость никогда больше не должны покидать армянский народ.

Вместе с тем, он напомнил, что завтра в 12:00 в Национальном собрании Армении пройдет второй этап выборов премьер-министра, где единственный кандидат – это он - народный кандидат. «Завтра в 11:00 часов по местному времени я призываю всех граждан Армении собраться на площади Республики. Я уже получил официальное заверение, что в пользу кандидата от народа проголосуют АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян», блок «Елк», и ряд депутатов от Республиканской партии Армении. То есть, с вероятностью в 95% предложенный вами кандидат завтра будет избран в премьер-министры страны», - сказал Пашинян.

При этом, он призвал завтра не делать забастовок, однако объявил 8 мая нерабочим днем. Он призвал всех граждан Армении собраться на площадь Республики праздновать победу.

В заключение Пашинян сообщил, что на пути из аэропорта на площадь Республики уговаривал Танкяна вернуться в Армению на постоянное место жительство, и он обещал подумать.