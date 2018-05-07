Понедельник, 7 Мая 2018 22:32

АрмИнфо. Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян, самолет с которым в 20:00 совершил посадку в международном аэропорту "Звартноц", комментируя события в Армении, назвал их красивой революцией.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что волна протестов поднялась, поскольку настала пора. <Пришла пора. Когда эта пора приходит, народ встает, ничто не может удержать его. Армяне Диаспоры уже две недели потеряли сон и покой, и внимательно следят за событиями на Родине>, - сказал музыкант.

При этом он добавил, что Диаспора связывает большие надежды с кандидатом в премьеры Николом Пашиняном. Танкяна в аэропорту встречал лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян и несколько сот фанатов рок-музыканта.

Из аэропорта Танкян в сопровождении Пашиняна отправились на площадь Республики, где пройдет митинг оппозиции.