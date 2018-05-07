|Пашинян объявил 8 мая нерабочим и призвал граждан Армении собраться на площади Республики в 11:00
|Танкян о событиях в Армении: Красивая революция
|Танкян: Мир нас знал по Геноциду армян, землетрясению и войне, но вы своим движением подняли авторитет всего армянского народа
|Серж Танкян прибыл в Ереван
|Шармазанов в очередной раз подтвердил: РПА поддержит кандидатуру Пашиняна в премьеры
|В Генпрокуратуре Армении разбираются в коррупционных схемах, выявленных в Лорийской области при предоставлении социальных пособий
|Президент Армении Армен Саркисян обратился с очередным посланием к армянскому народу по случаю завтрашних выборов премьер-министра РА
|Карен Карапетян поздравил Дмитрия Медведева в связи с 73-летием победы в Великой Отечественной войне
|В МИД России вновь призвали своих граждан, находящихся в Армении, 8 мая избегать мест массового скопления людей
|Банк ВТБ (Армения) снизил ставки по кредитам на покупку товаров в рассрочку
|Президент Армении принял группу бывших сотрудников химического завода "Наирит"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 8-го мая
|Оппозиционер Андриас Гукасян освобожден прямо из зала суда
|Абоненты Beeline 9 мая смогут бесплатно звонить на фиксированные и мобильные номера в НКР
|Прогноз: Став 8 мая премьер-министром Армении, Никол Пашинян столкнется с массой вызовов
|Никол Пашинян: На сегодняшний день нет никаких сигналов, свидетельствующих о том, что 8 мая выборы премьера Армении могут провалиться
|Ваграм Багдасарян: У РПА все еще есть опасения, связанные с премьерством Пашиняна
|Левон Мнацаканян: Военная техника Азербайджана в настоящее время находится "в районе своей дислокации"
|Эдмон Марукян: Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ожидания народа и осуществить перемены в стране
|Азиатский Банк Развития приобретает долевое участие в Америабанке для расширения доступа к финансовым услугам в Армении
|Армен Рустамян: АРФ "Дашнакцутюн" поддержит кандидатуру Никола Пашиняна на посту премьера и в дальнейшем окажет ему содействие
|Никол Пашинян: В случае моего избрания на посту премьера Армении в новом правительстве не будет бизнесменов
|Московские армяне проведут акцию в знак солидарности лидеру оппозиции Николу Пашиняну
|Серж Танкян не планирует проводить сегодня концерт на площади Республики
|Президент Армении принял посла Сирийской Арабской Республики и представителей армянской общины Сирии
|МИД Армении предупреждает своих граждан, направляющихся в Россию, о введении особого въездного режима в период проведения ЧМ-2018
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го мая
|Mэрия занялась благоустройством территории, прилегающей к дороге от аэропорта "Звартноц" в столицу Армении
|На боевой позиции одного из подразделений МО Армении обнаружено тело военнослужащего срочной службы
|Союз армян России выступил с заявлением «в связи с беспардонными и циничными высказываниями»в эфире Радио «Комсомольская правда»
|Посол Армении в России фактически назвал пресс-секретаря «Роснефти» провокатором, абсолютно бескультурным человеком и невеждой
|7 мая в Армению приедет Серж Танкян
|Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФ
|ЕАБР предоставил Америабанку $30 млн на финансирование МСБ
|В Ереване 11-12 мая стартует винный фестиваль Yerevan Vine Days, приуроченный 2800- летию столицы
|Саркисян и Назарбаев обсудили ситуацию в Армении
|Армен Саркисян: Если возникнет необходимость я готов встать между полицейским и митингующим
|Студенты Гюмрийского педуниверситета проводят акцию протеста, требуя отставки ректора вуза
|Директор школы номер 11 Рузан Азизян подала в отставку
|СМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром Сукиасяном
|В Армении задействован сайт, который полностью посвящен 2800-летию Еревана
|Сотрудник полка патрульно-постовой службы посмертно награжден медалью "За подвиг"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го мая
|Бако Саакян: От внутриполитической стабильности в Армении зависит и безопасность Арцаха
|Депутат-бизнесмен, монопольный импортер сахара, Самвел Алексанян выступает за искоренение монополий в Армении
|Правительство Армении опровергает информацию о том, что министерства "под шумок" растратили госбюджет
|Филиал "Комитас" HSBC Банка Армения, подвергшийся 3 мая вооруженному нападению, возобновит работу 7 мая
|Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили ситуацию в Армении
|В ПА ОБСЕ внимательно следят за ситуацией в Армении и приветствуют активный диалог между политическими силами
|Теван Погосян назначен советником президента Армении
|Президент Армении обсудил с послом Аргентины внутриполитическую ситуацию в нашей стране
|Араик Арутюнян: "Гражданский договор" не определился с составом будущего правительства
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|Захарова: Армения сейчас переживает не простые политические времена
|Россия нацелена на продолжение сотрудничества с братской Арменией, как на двустороннем уровне, так и на уровне интеграционных объединений
|Эдмон Марукян: Представители блока "Елк" не обсуждали вопрос о своем участии в составе нового правительства
|Ученики школы номер 11 требуют отставки директора школы, члена РПА Рузан Азизян
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АрмИнфо. Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян и лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян прибыли на площадь Республики, где их ждали тысячи демонстрантов.
Путь от столичного аэропорта до площади занял порядка двух часов, поскольку горожане чуть ли не на каждом перекрестке останавливали картеж с Танкяном и Пашиняном, предлагая им выпить «по коньячку» за победу.
Танкян в ходе своей приветственной речи на площади Республик сказал, что очень скучал по Армении и армянскому народу. «Я очень взволнован, но при этом очень рад. Я держу перед вами слово от имени всей Диаспоры. Хочу вам выразить благодарность за победу, что вы посредством мирных митингов смогли создать Родину, которой мы гордимся. Теперь во всем мире вас приводят в качестве успешного примера проведения мирных революций – вы словом, песней и танцами достигли цели. Мир нас знал по Геноциду армян, землетрясению и войне, но вы своим движением подняли авторитет всего армянского народа. Идея этой революции – оппозиционность, а сердце – любовь. Сила любви позволила победить все отрицательные силы в стране, а единство помогло достичь поставленной цели», - сказал Танкян. При этом рок-музыкант добавил, что много лет также как и армянский народ мечтал об этой победе, и гордится сегодня находиться на площади Республики.
В тоже время он заметил, что он приехал приклониться перед армянским народом и оказать содействие. «Хочу поздравить Никола и остальных организаторов за то, что они смогли организовать и обеспечить мирный ход митингов. Но нужно понимать, что нам предстоит многое сделать. Посредством реформ, достичь процветания нашей Родины», - сказал Танкян.
И закончил свою речь, словами из песни «Бари арагиль» (Добрый аист).
|Пашинян объявил 8 мая нерабочим и призвал граждан Армении собраться на площади Республики в 11:00
|Танкян о событиях в Армении: Красивая революция
|Танкян: Мир нас знал по Геноциду армян, землетрясению и войне, но вы своим движением подняли авторитет всего армянского народа
|Серж Танкян прибыл в Ереван
|Шармазанов в очередной раз подтвердил: РПА поддержит кандидатуру Пашиняна в премьеры
|В Генпрокуратуре Армении разбираются в коррупционных схемах, выявленных в Лорийской области при предоставлении социальных пособий
|Президент Армении Армен Саркисян обратился с очередным посланием к армянскому народу по случаю завтрашних выборов премьер-министра РА
|Карен Карапетян поздравил Дмитрия Медведева в связи с 73-летием победы в Великой Отечественной войне
|В МИД России вновь призвали своих граждан, находящихся в Армении, 8 мая избегать мест массового скопления людей
|Банк ВТБ (Армения) снизил ставки по кредитам на покупку товаров в рассрочку
|Президент Армении принял группу бывших сотрудников химического завода "Наирит"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 8-го мая
|Оппозиционер Андриас Гукасян освобожден прямо из зала суда
|Абоненты Beeline 9 мая смогут бесплатно звонить на фиксированные и мобильные номера в НКР
|Прогноз: Став 8 мая премьер-министром Армении, Никол Пашинян столкнется с массой вызовов
|Никол Пашинян: На сегодняшний день нет никаких сигналов, свидетельствующих о том, что 8 мая выборы премьера Армении могут провалиться
|Ваграм Багдасарян: У РПА все еще есть опасения, связанные с премьерством Пашиняна
|Левон Мнацаканян: Военная техника Азербайджана в настоящее время находится "в районе своей дислокации"
|Эдмон Марукян: Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ожидания народа и осуществить перемены в стране
|Азиатский Банк Развития приобретает долевое участие в Америабанке для расширения доступа к финансовым услугам в Армении
|Армен Рустамян: АРФ "Дашнакцутюн" поддержит кандидатуру Никола Пашиняна на посту премьера и в дальнейшем окажет ему содействие
|Никол Пашинян: В случае моего избрания на посту премьера Армении в новом правительстве не будет бизнесменов
|Московские армяне проведут акцию в знак солидарности лидеру оппозиции Николу Пашиняну
|Серж Танкян не планирует проводить сегодня концерт на площади Республики
|Президент Армении принял посла Сирийской Арабской Республики и представителей армянской общины Сирии
|МИД Армении предупреждает своих граждан, направляющихся в Россию, о введении особого въездного режима в период проведения ЧМ-2018
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го мая
|Mэрия занялась благоустройством территории, прилегающей к дороге от аэропорта "Звартноц" в столицу Армении
|На боевой позиции одного из подразделений МО Армении обнаружено тело военнослужащего срочной службы
|Союз армян России выступил с заявлением «в связи с беспардонными и циничными высказываниями»в эфире Радио «Комсомольская правда»
|Посол Армении в России фактически назвал пресс-секретаря «Роснефти» провокатором, абсолютно бескультурным человеком и невеждой
|7 мая в Армению приедет Серж Танкян
|Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФ
|ЕАБР предоставил Америабанку $30 млн на финансирование МСБ
|В Ереване 11-12 мая стартует винный фестиваль Yerevan Vine Days, приуроченный 2800- летию столицы
|Саркисян и Назарбаев обсудили ситуацию в Армении
|Армен Саркисян: Если возникнет необходимость я готов встать между полицейским и митингующим
|Студенты Гюмрийского педуниверситета проводят акцию протеста, требуя отставки ректора вуза
|Директор школы номер 11 Рузан Азизян подала в отставку
|СМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром Сукиасяном
|В Армении задействован сайт, который полностью посвящен 2800-летию Еревана
|Сотрудник полка патрульно-постовой службы посмертно награжден медалью "За подвиг"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го мая
|Бако Саакян: От внутриполитической стабильности в Армении зависит и безопасность Арцаха
|Депутат-бизнесмен, монопольный импортер сахара, Самвел Алексанян выступает за искоренение монополий в Армении
|Правительство Армении опровергает информацию о том, что министерства "под шумок" растратили госбюджет
|Филиал "Комитас" HSBC Банка Армения, подвергшийся 3 мая вооруженному нападению, возобновит работу 7 мая
|Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили ситуацию в Армении
|В ПА ОБСЕ внимательно следят за ситуацией в Армении и приветствуют активный диалог между политическими силами
|Теван Погосян назначен советником президента Армении
|Президент Армении обсудил с послом Аргентины внутриполитическую ситуацию в нашей стране
|Араик Арутюнян: "Гражданский договор" не определился с составом будущего правительства
|Эдвард Налбандян принял посла Японии в Армении в связи с завершением дипломатической миссии последнего
|Агван Варданян исключен из партии АРФ "Дашнакцутюн"
|Захарова: Армения сейчас переживает не простые политические времена
|Россия нацелена на продолжение сотрудничества с братской Арменией, как на двустороннем уровне, так и на уровне интеграционных объединений
|Эдмон Марукян: Представители блока "Елк" не обсуждали вопрос о своем участии в составе нового правительства
|Ученики школы номер 11 требуют отставки директора школы, члена РПА Рузан Азизян
|Ваграм Багдасарян: Наше решение едино и 8 мая у нас будет премьер-министр
|Президент Армении провел встречу с послами арабских стран, аккредитованных в стране
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