Понедельник, 7 Мая 2018 22:31

АрмИнфо. Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян и лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян прибыли на площадь Республики, где их ждали тысячи демонстрантов.

Путь от столичного аэропорта до площади занял порядка двух часов, поскольку горожане чуть ли не на каждом перекрестке останавливали картеж с Танкяном и Пашиняном, предлагая им выпить «по коньячку» за победу.

Танкян в ходе своей приветственной речи на площади Республик сказал, что очень скучал по Армении и армянскому народу. «Я очень взволнован, но при этом очень рад. Я держу перед вами слово от имени всей Диаспоры. Хочу вам выразить благодарность за победу, что вы посредством мирных митингов смогли создать Родину, которой мы гордимся. Теперь во всем мире вас приводят в качестве успешного примера проведения мирных революций – вы словом, песней и танцами достигли цели. Мир нас знал по Геноциду армян, землетрясению и войне, но вы своим движением подняли авторитет всего армянского народа. Идея этой революции – оппозиционность, а сердце – любовь. Сила любви позволила победить все отрицательные силы в стране, а единство помогло достичь поставленной цели», - сказал Танкян. При этом рок-музыкант добавил, что много лет также как и армянский народ мечтал об этой победе, и гордится сегодня находиться на площади Республики.

В тоже время он заметил, что он приехал приклониться перед армянским народом и оказать содействие. «Хочу поздравить Никола и остальных организаторов за то, что они смогли организовать и обеспечить мирный ход митингов. Но нужно понимать, что нам предстоит многое сделать. Посредством реформ, достичь процветания нашей Родины», - сказал Танкян.

И закончил свою речь, словами из песни «Бари арагиль» (Добрый аист).