Понедельник, 7 Мая 2018 19:09

АрмИнфо. Республиканская партия Армении уже приняла решение относительно выборов премьер-министра страны, которые намечены 8 мая. Об этом 7 мая после заседания исполнительного органа РПА заявил в беседе с журналистами вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

"Решение принято. Это коллективное решение РПА. Мы привержены нашему политическому мнению. Я лично буду голосовать против, однако, это вовсе не означает, что те, кто проголосуют против они плохие, а те кто "за" - хорошие, или наоборот. Это наше коллективное решение. Мы на первом этапе выборов уже выразили нашу позицию и озабоченность, имеющих исключительно политический и идеологический подтекст. На втором этапе голосования мы заявили, что поддержим кандидата, выдвинутого 1/3 депутатов, в данном случае Никола Пашиняна, поскольку интересы Армении превыше всего", - сказал он.

По словам вице-спикера, уже собрано 45 подписей в его пользу и РПА соответствующим количеством голосов обеспечит его избрание в премьеры.