Понедельник, 7 Мая 2018 18:55

АрмИнфо.В Генпрокуратуре Армении разбираются в коррупционных схемах, выявленных в Лорийской области при предоставлении социальных пособий.

Так, согласно сообщению Генпрокуратуры Армении, поступившем в АрмИнфо, благодаря проведенным оперативно -следственным мероприятиям, выяснилось, что для утверждения и начисления пособий социально необеспеченным жителям общины Азнвадзор за 2018 год, главный специалист территориального агентства социальной службы города Ванадзор А.М. при посредничестве оператора "Айпост" общины Азнвадзор

В.А. требовал с вышеуказанных лиц сумму равную месячному пособию. Согласно сообщению Генпрокуратуры, сразу пять жителей общины Азнвадзор обратились с заявлениями в полицию, о том, ч то А.М. требует с них сумму в размере месячного или двухмесячного пособия, за утверждение годового пособия, положенного им по закону и его начисление. По факту были возбуждены уголовные дела по п.2 ч.3. ст. 3111 УК РА и ч.2 ст. 3121 УК РА.

"Следствие выяснило, что А.М. при посредничестве В.А с 2008 года по 26 марта 2018 года получал нелегальную оплату в особо крупных размерах за утверждение пособий вышеуказанным пяти лицам. Благодаря полученным фактическим доказательствам, А.М. 11 апреля текущего года был задержан, а уже 14 апреля ему было предъявлено обвинение по признакам ст. 3111 ч.4 п.2. В качестве меры пресечения был избран арест. Меж тем, В.А. предъявлены обвинения по признакам ст. 38-3111 ч.3 п.2. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. В тоже время в ведомстве подчеркивают, что в связи с данным инцидентом было поручено провести проверки по предоставлению соцпомощи в Лорийской области, в результате чего выяснилось еще ряд коррупционных схем.

Так, жительница общины Базун Лорийской области, сообщила в полицию, что А.М. для включения ее в список лиц, получающих пособия потребовала от нее оплаты и она за получение положенного ей пособия, отдавала сумму одного месяца А.М. Средства передавала как лично в руки А.М., так и через почтового оператора "Айпост"общины Базун Э.Х. По данному факту, 23 апреля было возбуждено уголовное дело по ст.3111 ч.3 п.2 и ст. 3121 ч.2 УК РА, затем было принято решение соединить оба дела в одно производство. Предварительное следствие продолжается, предпринимаются меры для выявления всех причин инцидента, а также круг вовлеченных лиц.

Вместе с тем, Генпрокурор Армении Артур Давтян поручил полиции РА предпринять оперативно-следственные мероприятия для выявления возможных преступных проявлений и их механизмов в процессе предоставления пособий со стороны территориальных органов социальной службы по всей стране.