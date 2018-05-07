Понедельник, 7 Мая 2018 18:45

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян обратился с очередным посланием к армянскому народу по случаю завтрашних выборов премьер-министра РА.

"Завтра в парламенте состоятся выборы премьер-министра Армении. Это важный и ответственный этап для будущего Армении. С учетом этого, мы все в Армении и Диаспоре должны сделать осознанные шаги, если хотим выйти из сложившейся ситуации с выигрышем. А мы обязаны сделать это. Мы должны направить в верную колею энергию нашего общества и сохранить тот имидж, который Армения приобрела за эти дни в глазах международного сообщества. Надеюсь, что парламентские силы при принятии решений проявят предельное благоразумие и будут руководствоваться интересами нации. Уверен, что все вопросы можно будет решить путем общенационального консенсуса. Наш народ ожидает от политических деятелей именно этого. Уверен, что таким путем в Армении создастся атмосфера доверия, и все наши соотечественники консолидируются в деле построения сильной государственности. Значит за дело во имя Новой Армении".