Понедельник, 7 Мая 2018 18:35

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян поздравил российского коллегу Дмитрия Медведева в связи с 73-летием победы в Великой Отечественной войне. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе армянского правительства.

"Примите мои искренние поздравления в связи с исключительным праздником для нашего народа - в связи с 73-летием победы в Великой Отечественной войне. Эта дата навсегда зафиксирована в нашей истории. Героический подвиг наших отцов и дедов плечом к плечу сражающихся на поле боя, и обеспечивающих тыл, внесли решающий вклад в освобождение мира от фашизма. Братская дружба наших народов, которая еще больше укрепилась в жестокие годы войны, являются прочной основой для армяно- российских межгосударственных отношений, которые неуклонно развиваются в русле союзнического взаимодействия, на благо будущих поколений", - говорится в послании Карапетяна.

Вместе с тем, армянский премьер передал слова благодарности ветеранам, проживающим на территории России, а россиянам пожелал мира и процветания.