Понедельник, 7 Мая 2018 18:36

АрмИнфо. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с речью на Боевом параде на территории 40-ой военной базы «Отар» в Кордайском районе Жамбылской области, посвященном Дню защитника отечества.

Как сообщили АрмИнфо в посольстве РК в РА со сылкой на МИА «Казинформ», Президент страны поздравил участников парада, ветеранов, солдат и офицеров. «Вооруженные силы, - отметил глава Казахстана, - это главный гарант безопасности и нерушимый оплот суверенитета, мирного покоя нашей страны. Казахстанские военнослужащие - достойные преемники традиций боевой доблести и славы наших отцов и дедов, победивших фашизм в самой жестокой войне всех эпох и времен. Мы всегда будем помнить их беззаветный героизм, бессмертный подвиг во имя жизни, процветания родной земли», - сказал Глава государства.

Президент перечислил весь спектр функций, который сегодня выполняет казахстанская армия.

«Сегодня армия Казахстана надежно стоит на страже Независимости страны. Успешно содействует коллективной безопасности в рамках ОДКБ. Достойно выполняет важные миротворческие функции под эгидой ООН. С момента обретения суверенитета Казахстан ведет последовательную, твердую, миролюбивую политику. Однако современные политические реалии обуславливают необходимость всегда быть готовыми ко всему. Государство оказывает максимальную поддержку и большое внимание потенциалу укрепления нашей армии. На системной основе ведется закуп современных образцов вооружения, военной техники. Успешно освоен выпуск видов военной техники и оборудования. Модернизируется система военного управления. Наша цель - создать современную, мобильную, высокопрофессииональную армию», - подчеркнул Елбасы. По словам Главы государства, для этого у Казахстана есть возможности и соответствующие ресурсы. «К 2020 году на нужды обороны будет выделяться необходимый объем средств от ВВП нашей страны. В целях эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы безопасности созданы высокомобильные силы специальных операций. Новые специальные подразделения осуществляют противодействие киберугрозам. Сформированы и интегрированы в систему обороны страны территориальные войска. Уверен, эти новые части будут достойно нести врученные им сегодня боевые знамена. Это мы сделали впервые. Есть такие подразделения у нас во всех регионах страны, с соответствующим составом вооружений. И это обученные, прошедшие службу в нашей армии люди, которые будут постоянно готовы принять участие в защите отечества», - отметил Президент.

В заключение Н.Назарбаев поздравил всех военных и ветеранов войны. «Дорогие защитники отечества! Сегодня мы проводим очередной Боевой парад. Он станет реальной демонстрацией нашего боевого мастерства, слаженности в полевых условиях. Проведение парада послужит дальнейшему росту профессионализма, боевой готовности ВС нашей республики. Поздравляю всех вас с Днем защитника Отечества и наступающим Днем Великой победы», - поздравил Президент.