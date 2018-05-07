Понедельник, 7 Мая 2018 18:23

АрмИнфо. В Министерстве иностранных дел России вновь призвали своих граждан, находящихся в Армении, 8 мая избегать мест массового скопления людей.

"8 мая не исключено усиление протестной активности в городе Ереван, в том числе в районе здания Национального Собрания (парламента), ожидаются сбои в работе общественного транспорта, рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении МИД России.

Отметим, что завтра 8 мая в Национальном Cобрании Армении пройдут выборы премьер- министра Армении. Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян является пока единственным выдвинутым кандидатом на этот пост. В случаи если Пашиняну не удастся заручиться поддержкой 53 депутатов парламента, Национальное собрание будет распущенно согласно действующей Конституции.