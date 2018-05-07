Понедельник, 7 Мая 2018 18:17

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) в очередной раз снизил эффективные ставки по кредитам на покупку товаров в рассрочку, тем самым предлагая своим клиентам ссуды по низким процентным ставкам и сниженной комиссией.

Как сообщает пресс-служба банка, отныне клиенты Банка ВТБ (Армения), совершая покупки в магазинах-партнерах Банка, могут оформить рассрочку на выгодных условиях (в различных магазинах-партнерах Банка действуют различные условия кредитования): максимальная сумма кредита

- до 1.5 млн драмов, процентная ставка кредита - от 0%, предоплата - 0%, срок погашения кредита - до 60 месяцев, ежемесячная комиссия за обслуживание - от 0%.

Кредит оформляется на месте, без необходимости посещения Банка, и в течение нескольких минут. При этом клиенту необходимо предоставить только документ, удостоверяющий личность и номер общественных услуг (соцкарта).

За получением кредита в рассрочку могут обращаться физлица-резиденты РА, в возрасте 21 год и старше. Кредит в рассрочку Банка ВТБ (Армения) можно оформить при покупке бытовой техники, мебели, стройматериалов, мобильных телефонов и иных товаров в более чем 350 торговых точках- партнерах Банка на территории всей Армении.

Согласно источнику, сейчас кредит может быть предоставлен клиентам с незарегистрированными доходами.

Более подробную информацию об условиях предоставления кредитов в рассрочку в Банке ВТБ (Армения) можно узнать в филиалах Банка, на сайте www.vtb.am, в Единой информационной службе по номеру 87-87.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, по объему розничного кредитования Банк ВТБ (Армения) входит в лидирующую тройку с объемом 90.4 млрд драмов ($186.8 млн), с годовым ростом на 15,9%. В общем кредитном портфеле банка доля розницы достигает 53%. В суммарном же объеме розничного кредитования доля Банка ВТБ (Армения) составляет на рынке 11%. По потребительским кредитам Банк удерживает 2-ую позицию - 77.2 млрд драмов ($159.6 млн) или 46,6% в кредитном портфеле. В годовом разрезе кредитования Банк ВТБ (Армения) нарастил объем потребкредитов на 23,3%. В суммарном объеме потребительского кредитования доля Банка ВТБ (Армения) на рынке превышает 13%.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.