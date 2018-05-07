Понедельник, 7 Мая 2018 18:07

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян 7 мая принял группу бывших сотрудников химического завода <Наирит>, проводивших акцию протеста перед его резиденцией. Как отметили участники акции протеста, в ходе встречи с президентом они в очередной раз коснуться необходимости перезапустить химзавод.

Уж на встрече с главой государства экс-сотрудники химзавода представили президенту свои жалобы, связанные с "нарушением их прав в ходе судебных разбирательствах". На сегодня, как сообщили они, в судах Армении находятся исковые заявления 132 работников завода, которые требуют аннулирования контрактов, подписанных с <Наирит-2>, по которым они отказались от штрафов и пений за невыплату зарплат и согласились только на получение зарплаты. По словам экс-директора химзавода Карена Исраеляна, сумма штрафов и пени, которые <Наирит" был обязан выплатить за невыплаты заработной платы в течение длительного периода времени, достигает около 15 млн долларов.

По итогам встречи сотрудники завода сообщили, что президент выслушал их аргументы и заявил, что проконсультируется по вопросу с председателем Высшего судебного совета Армении Гагиком Арутюняном, пообещав держать вопрос в центре внимания.

Напомним, что химический гигант Армении - завод <Наирит> простаивает с марта 2010 года. Предприятие полностью прекратило работу в 2014 году. Общая задолженность предприятия приблизилась к отметке в 50 млрд драмов (около $130 млн). Суд ереванского административного района Шенгавит в конце ноября 2016 года признал банкротом ЗАО <Завод Наирит> на основании иска, поданного компанией <Электросети Армении>. В целом у завода 292 заимодателя. Самыми крупными заимодателями являются министерство финансов Армении (около 11 млрд драмов), Комитет государственных доходов (10 млрд), "Ереванская ТЭЦ", "Газпром Армения" (около 23 млрд драмов) и "Наирит-2" (6 млрд драмов), которые и вошли в совет заимодавцев.

До конца 80-х годов продукция завода занимала 10-12% мирового рынка синтетического каучука. В 2006 году 90% акций компании "Наирит" были проданы британскому консорциуму Rhainoville Property Limited. Консорциум владеет 89,999% акций ЗАО "Завод Наирит", Министерство энергетики и природных ресурсов РА - 4,496%, ЗАО "АрмРосгазпром" - 3,596, ЗАО "Ереванская ТЭС "- 1,907%. Основные средства завода и основного акционера Rhinoville Property Limited были заложены под кредит Межгосбанка и перешли в собственность банка в результате непогашения кредита. Кредит на $70 млн был предоставлен в 2006 году под залог завода сроком на 5 лет - до конца декабря 2011 года, под 12,5% годовых. В 2015 году при содействии специалистов компании Jacobs Consultancy ВБ по заказу правительства Армении провел финансовый и технический аудит завода "Наирит". Согласно оценкам ВБ, перезапуск "Наирита" представляется нецелесообразным, поскольку требует как минимум $250 млн. капитальных вложений. Но и в случае появления инвесторов, эксперты ВБ сомневаются, что продукция завода найдет покупателя и будет конкурентной. Аудиторы ВБ пришли к выводу, что в условиях производственного процесса, основанного как на бутадиене, так и ацетилене, продукция "Наирита" будет иметь довольно высокую себестоимость, в том числе и по причине существенной изношенности значительной части основных средств предприятия. Большинство экспертов считают, что результаты аудита Всемирного Банка надо было рассматривать в качестве рекомендации к процессу банкротства завода, что, собственно говоря, и произошло.