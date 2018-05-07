Понедельник, 7 Мая 2018 17:01

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

8 мая текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 6, 6А, 8, 10 на ул. Гр. Нерсисяна, собственные дома 1-54 на ул. В.Вагяна и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), жилые дома 36, 36/4, 36/5, 36/6, 38, 38/1, 38/3 на ул. Мамиконяна, ООО <Декалтон Инвест> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 7, 9/1, 11 на ул. Акобяна, жилые дома 35, 37, 39, 58, 58/1 и собственные дома 45-99 на ул. Кери, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 541, 53 на ул. Думан, жилые дома 2, 4 и собственные дома 7-15 на ул. Бакунца, жилые дома 1, 1/2-1/6, 2, 4, 6, 7, 8, 1/11 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-15 на 4-ом переулке пр. Баграмяна, жилой дом 7 на ул. Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 36, 38, 38А, 40 на ул. Гюльбенкяна, жилой дом 10 и собственные дома 12/1 на ул. А.Хачатряна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 36-81, 122-127 на ул. Ачемяна, собственные дома 1-43 на 1-ом переулке Ачемяна, 17 на 2-ом переулке, улицы 7-14, 12-23, 23-16, 24- 26 в Нор Харберде, конец 9-ой улицы в Нубарашене, собственные дома 15-42 на 22-ой улице Ареша, жилой дом 89 на ул. Димитров, жилые дома 21, 21/1, 23 на ул. Эребуни; 10:30-16:30 жилые дома 31/1, 31/2, 35, 35/1, 37, 39 на ул. Гюликевхян, жилые дома 5 на 1-ом переулке улицы Бакунца, 5 на 2-ом переулке, жилые дома 22, 24, 24/1, 26 на ул. Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве, жилой дом 4 на ул. Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), административный район <Кентрон> (односторонне), жилой дом 10 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на Северном проспекте и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подъезды 1 и 2 жилого дома 9 на ул. Налбандяна, частично улицы 6-21 в Сари таге и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 42 на ул.

О.Эмина, собственные дома 1-45 на ул. Тавризян, собственные дома 1-24 на ул. Амо Сагяна, собственные дома 1-24 на ул. Севкареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийском марзе:

09:00-13:00 квартал <Сараарт> в городе Алаверди и частично село Чочкан;

11:00-17:00 1-ая улица в квартале <Ван> в городе Ташир.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1- 80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.