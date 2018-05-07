Понедельник, 7 Мая 2018 16:55

АрмИнфо. Оппозиционный деятель Андриас Гукасян в эти минуты освобожден из зала суда. Суд сегодня изменил меру его пресечения и принял решение о незамедлительном освобождении Гукасяна. Примечательно, что на заседании суда присутствовал глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальски.

Отметим, что члену движения "Новая Армения" Андриасу Гукаясну было предъявлено обвинение в организации и в участии в массовых беспорядках 29 июля 2016 года.