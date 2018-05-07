Понедельник, 7 Мая 2018 14:30

АрмИнфо.С завтрашнего дня в Армении произойдет смена власти, и мы обязаны оправдать ожидания нашего народа. Об этом 7 мая на брифинге в Национальном Собрании заявил депутат от фракции "Елк" Эдмон Марукян.

Он заявил, что в Армении существует ряд проблем не только в политической сфере, но также в экономической. "Ряд проблем в Армении имеют общенациональное значение, и мы сделаем все возможное, чтобы решить их. В том числе вопрос олигархов, которых не должно быть в правительстве", - заявил Марукян.

Депутат также заявил, что представители "Елк" готовы к любому сценарию. "Мы уже прошли через это, для нас в данной ситуации не будет ничего нового, однако не думаю, что РПА во второй раз сорвет выборы Пашиняна", - отметил Марукян.

Относительно того, не чувствует ли Марукян своей вины в том, что, несмотря на многочисленные призывы Пашиняна, не поддержал его в начале борьбы, депутат заявил, что в данном случае каждая партия из блока "Елк" руководствовалась своими принципами. "Мы не оставили Никола Пашиняна, когда его соратников арестовала полиция, мы в эти дни осуществляли работу с международными институтами. Никол Пашинян знал, в какой именно момент мы его подержим, и в сложной ситуации мы всегда протягивали ему руку помощи. Кроме того, мы считали, что бороться нужно не против личностей, в данном случае не против Сержа Саргсяна, а против всей системы. Когда борьба от личностей стала системной, мы присоединились к движению. Мы знали, что будет делать Пашинян, но не знали, как на это отреагирует РПА", - заявил депутат.

Он также заявил, армянская революция была самой "блестящей" на территории бывшего СССР, поэтому новые власти Армении добьются более значимых результатов, чем было после революции роз в Грузии.

Также Марукян отметил, что нужно изменить избирательный кодекс, в частности, нужно искоренить рейтинговую систему выборов. В тоже время представитель "Елк" подчеркнул, что не стоит слишком торопиться в вопросе досрочных выборов. Ведь перед Арменией стоит ряд важных задач. "Мы должны на должном уровне провести саммит Франкофонии осенью в Ереване. На данном этапе самое главное для нас установить стабильность в стране. Мы не готовы к новым потрясением, а парламентские выборы это потрясение. Когда мы будем к ним готовы, мы проведем их должным образом, стараясь искоренить возможность предвыборных взяток и обеспечив всем участникам выборов равные возможности", - заявил Марукян.