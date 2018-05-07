Понедельник, 7 Мая 2018 14:23

АрмИнфо.Азиатский Банк развития (ADB) и ЗАО "Америабанк" заключили договор о приобретении долевого участия на сумму $30 млн для укрепления банковского сектора Армении и расширения доступа к финансовым услугам в стране. Договор подписали директор армянского офиса ADB Шейн Розенталь и председатель Совета директоров Америабанка Андрей Мкртчян на официальной церемонии в Ереване. Это первая сделка по долевому инвестированию ADB в Армении. Как сообщили 7 мая АрмИнфо в пресс-службе Америабанка, Азиатский Банк развития утвердил также предоставление кредита в размере $30 млн. В рамках данного финансирования ADB планирует также за счет грантовых средств оказать Америабанку техническое содействие для инвестирования в цифровой банкинг, ИТ-системы и управление рисками.

"Мы рады инвестировать в Америабанк. Благодаря сотрудничеству с динамичной командой Америабанка, мы поможем расширить объемы кредитования малого и среднего бизнеса, таким образом способствуя экономическому росту и развитию Армении", - отметил Ш. Розенталь.

Председатель Совета директоров Америабанка Андрей Мкртчян со своей стороны прокомментировал: "Мы высоко ценим новый уровень сотрудничества. Это напрямую свидетельствует о глубоком доверии ADB к Америабаку. Это начинание придаст новый импульс Банку для достижения стратегических целей и реализации долгосрочных намерений, а также поможет расширить доступ к мировым рынкам капитала в обозримом будущем. Я уверен, что наши совместные усилия поспособствуют развитию банковского сектора Армении и экономическому росту в нашей стране в целом, и росту МСП в частности".

Согласно источнику, важнейшая роль Америабанка в развитии экономики Армении и местной банковской системы, высокие показатели деятельности банка за последние десять лет, в дополнение к все более активной роли банка в повышении благосостояния общества, стали ключевыми факторами для реализации этого важного начинания. Америабанк лидирует в банковской системе РА по всем ключевым финансовым показателям. У банка самый большой кредитный портфель в стране. На 1 апреля 2018 года активы банка составили $1.4 млрд. Доступ к финансированию в Армении считается серьезной проблемой, особенно для МСП и микропредпринимателей, несмотря на их значительную роль в экономике Армении. МСП составляют подавляющее большинство предприятий в стране, однако их доля в ВВП страны и в уровне занятости населения непропорционально низкая - 43% и 41,7% соответственно. Укрепление банковского сектора Армении поможет расширить доступ МСП к кредитным средствам и частным финансовым услугам в стране и одновременно увеличит возможности финансирования Америабанка для обслуживания МСП. В частности, проект позволит Америабанку стабильно финансировать малый и средний бизнес, таким образом, способствуя созданию новых рабочих мест, а также росту и диверсификации экономики Армении.

С вхождением нового акционера в капитал Америбанка долевое участие распределилось следующим образом: Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD

- 17,8%, Азиатский Банк Развития - 13,9% и ESPS Holding Limited - 11,7%.

Отметим, что Азиатский Банк Развития (ADB), головной офис которого находится в Маниле, был основан в 1966г. с целью сокращения уровня нищеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, посредством инклюзивного экономического и экологически устойчивого роста, а также региональной интеграции. В ADB представлены 67 государств, в т.ч. 48 стран Азиатско- Тихоокеанского региона.

Напомним, что ЗАО <Америабанк> - динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Будучи 1-м инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных услуг начиная с 2007г. Сегодня Америабанк - универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг.