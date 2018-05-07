Понедельник, 7 Мая 2018 14:22

АрмИнфо.АРФ "Дашнакцутюн" поддержит кандидатуру Никола Пашиняна на посту премьера и в дальнейшем окажет ему содействие. Об этом 7 мая на брифингах в Национальном Собрании Армении заявил глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

Рустамян отметил, то никаких сценариев нельзя исключать, и возможно, что Пашиняна вновь не изберут на должность премьера. "Это может привести к опасным последствиям, ведь если премьер не будет избран, это приведет к досрочным выборам. Я считаю, что досрочные выборы на данный момент не исходят из интересов Армении", - отметил глава фракции АРФД. Депутат также заметил, что в том случае, если РПА не поддержит кандидатуру Пашиняна, то у представителей партии не останется политических ресурсов для дальнейших действий. "Вне зависимости от того, кто именно сформулировал народные требования, они должны быть выполнены", - заявил Рустамян.

Также депутат отметил тот факт, что вне всяких сомнений досрочные парламентские выборы состоятся, однако, для этого необходимо изменить Избирательный Кодекс и свести к минимуму предвыборные взятки. "Лидер фракции "Елк" и сам видит стоящие перед ним проблемы и необходимость их решения в ближайшее время. Ну а после этого, можно спокойно провести досрочные выборы", - заявил Рустамян.

Также Армен Рустамян заявил, что в будущем полномочия премьер-министра Армении должны быть ограничены и равномерно разделены между правительством, парламентом и премьер-министром. Депутат отметил, что парламентская система должна быть сохранена, однако необходимо осуществить шаги по децентрализации власти, которая на данный момент сосредотачивается в руках одного человека. "Полномочия премьера, безусловно, должны быть ограничены. Деятельность правоохранительных структур и спецслужб должно контролировать Национальное Собрание", - отметил Рустамян. Отметим, однако, что АРФД всего месяцами ранее единогласно проголосовала за законопроекты, нацеленные на концентрацию власти в руках премьера, и депутаты от "Дашнакцутюн" вместе с республиканцами в своих выступлениях всячески поддерживали эти инициативы. Коснувшись внешней политики страны, глава фракции АРФД отметил, что договоренности, достигнутые в рамках ЕАЭС и ОДКБ, должны быть сохранены и при новом правительстве. "Арцахский вопрос должен быть решен в соответствии с референдумом, который провел народ Карабаха в 1992 году", - заключил Рустамян. Он также отметил, что место секретаря АРФ "Дашнакцутюн" Агвана Варданяна, который исключен из партии, поскольку ослушался ее решения и не проголосовал за Никола Пашиняна 1 мая, займет Арменуи Курегян.