Понедельник, 7 Мая 2018 13:17

АрмИнфо.Лидер оппозиции, депутат Никол Пашинян сегодня в беседе с журналистами пообещал, что в случае своего избрания на посту премьер-министра Армении в новом правительства не будет бизнесменов. Об этом Пашинян заявил, комментируя муссируемые слухи о том, что первым вице-премьером в его правительстве будет предприниматель Хачатур Сукиасян.

Он также сообщил, что представители крупного бизнеса вообще не обращались к нему с подобными вопросами Пашинян заявил, что лицо нового кабмина, должно отражать дух происходящих в Армении событий. Он также сообщил, что в настоящее время работает над формированием кабмина, однако к разработке новой программы правительства пока не приступил. "Сегодня я пока работаю над своим завтрашним выступлением (8 мая на спецзаседании парламента Пашинян должен будет выступить в качестве кандидата в премьеры ред.)",- отметил он. Касаясь работы своего кабмина, Пашинян заявил, что основной его задачей должно стать обеспечение законности во всех сферах госдеятельности и искоренение монополий. "Я могу пообещать, что с самого дня моего вступления на пост премьера все желающие могут экспортировать и импортировать любые товары",- пообещал Пашинян.

При этом он подчеркнул, что в Армении после его избрания будет закрыта страница политических и экономических преследований. Тем не менее, по утверждению Пашиняна, общественность получит ответы на все интересующие вопросы.