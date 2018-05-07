Понедельник, 7 Мая 2018 13:15

АрмИнфо.По инициативе московских армян 8 мая в 11:00 в зале торжеств Армянской Апостольской церкви пройдет акция солидарности с соотечественниками в Армении. Из зала торжеств ААЦ будет вестись прямая трансляция внеочередного заседания законодателей.

По информации организаторов, уже получено благословение Архиепископа ААЦ Езраса Нерсисяна на проведение акции. Мероприятие, уверяют организаторы, будет нести исключительно мирный характер. Цель акции - выразить сопричастность московских армян к процессам в Армении, поддержать право армянского народа на свободное выражение своих взглядов. На специальном заседании Парламента Армении в этот день в 12:00 состоится второй тур выборов нового премьер-министра Армении.

Отметим, что Республиканская партия Армении (РПА) подтвердила свою готовность поддержать 8 мая кандидатуру премьера, выдвинутую 1/3 депутатов.

Напомним, Национальное Собрание Армении 1 мая отклонило кандидатуру лидера бархатной революции Никола Пашиняна. За оппозиционера проголосовали 45 депутатов, против - 56.