Понедельник, 7 Мая 2018 13:12

АрмИнфо.Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян, который прибудет в Ереван сегодня вечером, не планирует давать концерт на площади Республики.

"Армения, мы едем. Но концерт у нас не запланирован. Не знаю, кто распространил такие новости", - написал Танкян на своей странице в "Фейсбуке".

Отметим, что Танкян прилетит в Ереван 7-го мая в 20:00. В столичном аэропорту "Звартноц" его будет встречать лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян. Затем они отправятся на площадь Республики, где их уже будут ждать участники митинга.

Напомним, что 8 мая, в парламенте Армении состоятся выборы премьер-министра. Никол Пашинян является пока единственным выдвинутым кандидатом на этот пост. В случаи если Пашиняну не удастся заручиться поддержкой 53 депутатов парламента, Национальное собрание будет распущенно согласно действующей Конституции.