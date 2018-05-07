Понедельник, 7 Мая 2018 12:09

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян принял посла Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Мухаммада Ахмада Хадж Ибрагима.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, собеседники высоко оценили армяно-сирийские дружественные отношения и выразили надежду, что в Сирии установятся мир и стабильность. В отношениях двух стран была отмечена важность роли армянской общины Сирии, которая является неотъемлемой частью общества Сирии и на протяжении десятилетий вносила большой вклад в дело развития страны.

Посол заверил, что армянская община, пользующаяся большим уважением в Сирии, постоянно была и продолжает находиться в центре внимания властей Сирии.

Армен Саркисян и посол Мухаммад Ахмад Хадж Ибрагим обменялись мнениями также вокруг внутриполитической ситуации в Армении. Президент Саркисян принял также представителей армянской общины Сирии, обосновавшихся в Армении. В ходе встречи были обсуждены волнующие общину проблемы и пути их решения. Во время открытой и непосредственной беседы были затронуты вопросы, связанные с интеграцией сирийских армян в Армении, касающиеся сфер образования, здравоохранения, экономики и бизнеса, где довольно часто сирийские армяне благодаря своему усердию и трудолюбию меняют атмосферу.

Сирийские армяне высоко оценили незаменимую помощь правительства РА в дни кризиса. В ходе встречи были затронуты также вопросы касательно стимулирования армяно-сирийского торгово-экономического сотрудничества, обеспечения более благоприятных условий для сирийских инвестиций и мобильности предпринимателей. Была достигнута договоренность и в дальнейшем проводить обсуждения вокруг данных вопросов в различных форматах.