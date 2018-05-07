Понедельник, 7 Мая 2018 11:43

АрмИнфо.В Министерстве иностранных дел Армении предупреждают своих граждан, направляющихся в Россию, о введении на территории РФ особого въездного режима в период проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на своей страничке в Facebook предупредил граждан Армении, направляющихся в Россию, о введении на территории странны особого режима в период с 25 мая по 25 июля. "Исходя из требований безопасности в вышеуказанный период, отправляющиеся в Россию иностранцы, в том числе и граждане Армении, в течение 24 часов после прибытия должны будут встать на учет в местных отделах МВД российских городов, принимающих ЧМ-2018. В этот период строгий режим будет действовать при въезде в Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Москву, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи", - проинформировал Балаян.

Ранее, президент России Владимир Путин в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"постановил вести на территориях субъектов Российской Федерации, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее - чемпионат мира по футболу и Кубок конфедераций), а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 г. и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 г.