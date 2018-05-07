Понедельник, 7 Мая 2018 11:18

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 7 мая текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 детский сад N182, жилой дом 9 на ул. Паруйра Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-51

на 13-ой улице Канакера, собственные дома 129/4-129/5 на ул. Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2/1 на ул. Грибоедова, жилые дома 19, 21 и собственные дома 44-72А на ул. Наири Заряна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 25/2 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 6А, 8, 10 на ул. Г.Нерсисяна, собственные дома 1-54 на ул. В.Вагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 34 на ул. Толбухина, ООО "Декалтон Инвест" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 7, 9/1, 11 на ул. Акобяна, жилые дома 35, 37, 39, 58, 58/1 и собственные дома 45-99 на ул. Кери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 51, 53 на ул. Думан, жилые дома 2, 4 и собственные дома 7-15 на ул. Бакунца, жилые дома 1, 1/2-1/6, 2, 4, 6, 7, 8, 1/11 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-15 на 4-ом переулке пр. Баграмяна, жилой дом 7 на ул. Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 36, 38, 38А, 40 на ул. Гюльбенякан, жилой дом 10 и собственный дом 12/1 на ул. А.Хачатряна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 49/1, 51/1, 53/1, 55/1 в кв. Б-4 Ю/З района, улицы 7-14 в Нор Харберде, конец улицы 9 в Нубарашене, собственные дома 15-42 на 22-ой улице в Ареше, жилой дом 89 на ул. Димитров, жилые дома 21, 21/1, 23 на ул. Эребуни, улицы 12-23, 23-26, 24-26 в Нор Харберде;

10:30-16:30 частично ряды Сари тага 13-19 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), муниципалитет административного района

<Кентрон> (односторонне) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на Северном проспекте и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), адрес: 140/6 по улице Давида Бэка; жилые дома 1/1, 1/2, 3/3 в кв. <Исаакян>, жилые дома 25/1, 25/2 на ул. Ованнисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-15:00 жилые дома 1, 1Б, 3-6 на 1-ом тупике на улице П.Севака,

школа N127 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома 18-39; 133-169 на ул. Ачемян, улицы

Еркатугаиннери 1-5;

11:00-17:00 жилой дом 42 на ул. О. Эмина, собственные дома 1-45 на

ул. Тавризян, собственные дома 1-24 на ул. Амо Сагяна, собственные

дома 1-24 на ул. Севкареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), собственные дома 1-54 на ул. Ваге Вагяна; в Армавирском

марзе:

11:00-17:00 село Нор Ерзнка в Котайкском марзе; частично город Аштарак;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Мхчян и Гораван;

10:00-16:00 села Норабац и Саят-Нова; частично кварталы 2, 10 <Каяран> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе

Масис; частично села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, банаван <Веду Гину горцаран>, станции сотовых операторов <АрменТел>, <Г- Телеком>, <Юком>, абонент <Армения ТВ>, частично село Арарат;

10:30-16:00 частично село Беркануш;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-15:00 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина, 26 Комиссарнери, Атарбекян, Авагян, Арсенян, Таманцинери,

Туманяна, Исакова, Исаакяна, Левоняна, Ханджяна, Хачатряна, Микояна, Мясникяна, Момика, Налбандяна, Нарекаци, Шаумяна, Спандаряна, Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

10:00-16:00 улицы Еркрабаннери, Шаумяна, Маисян, Исраеля Ори, Шинарарнери, Азатутян, Джермукское шоссе и частично квартал "Моз" в

городе Вайк; частично село Арин;

11:00-15:00 частично село Гетап; частично квартал "Нор" в городе Ехегнадзор;

в Гегаркуникском марзе:

11?00-15?00 частично село Дзорахбюр, воинская часть Дзорахбюра, каменный цех, станции сотовых операторов <Виваселл МТС>, <Юком>;

10?30-17?00 села Меградзор, Анкаван, Агавнадзор, Артаваз, Пюник, Мармарик, Дзорак, МГЭС <Теб Вотерфол>, <Арчадзор>, золотые рудники Меградзора, квартал <Какавадзор>, асфальтовый завод, ООО <Минга>,

станции сотовых операторов <Виваселл МТС>, <Юком> в городе Раздан;

в Лорийском марзе:

11:00-17:00 села Лермонтов, Фиолетово, Маргаовит, Антарашен, Гаргар и Пушкино; 1-ая улица в квартале <Ван> города Ташир;

в Тавушском марзе:

10:00-11:00 улицы Горького, Камо и Васильев в городе Дилижан;

в Сюникском марзе:

10:30-11:30 жилые дома 2, 2а на ул. Ширванзаде, жилые дома 4, 4а на ул. Воротан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:30-13:00 жилые дома 5, 7, 9 на ул. Исраеля Ори, жилые дома 4б, 8 на ул. Воротан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в

городе Сисиан;

14:00-15:00 жилые дома 2, 4б на ул. Физкультурник в городе Сисиан;

15:00-16:00 жилой дом 6 на ул. Физкультурник в городе Сисиан;

10:00-15:00 жилые дома 14, 18, 20, 22, 26 на ул. Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Капан;

10:00-13:00 село Герасимашен;

10:00-14:00 село Гегануш;

11:00-16:00 село Ангегакот; частично село Татев;

14:00-17:00 село Арменакаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.