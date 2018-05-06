Воскресенье, 6 Мая 2018 18:06

АрмИнфо. В Союзе армян России глубоко возмущены беспардонными и циничными высказываниями, прозвучавшими в адрес Армении и армян в эфире Радио «Комсомольская правда» 26 апреля 2018 г. В передаче «ГлавТема» с участием Михаила Леонтьева, Ильи Савельева и Михаила Юрьева, её участники позволили себе в самой циничной форме оскорбление целого народа.

Они, перейдя все пределы журналистской и человеческой этики, а также правовой и гражданской ответственности за свои поступки, сделали ряд безответственных и унизительных высказываний в отношении нашего народа, используя нецензурную лексику, которой по определению не должно быть в эфире, тем более такой известной радиостанции как «Комсомольская правда».

Очевидно, что в столь судьбоносный момент, когда внимание не только миллионов проживающих в России армян, но и всего мира приковано к Армении, народ которой продемонстрировал свою приверженность принципам мира и демократии, подобные безответственные и экстремистские передачи в российских СМИ, зачастую воспринимающиеся широкими массами как официальная позиция российского государства, способны нанести огромный ущерб российско-армянским отношениям, создать атмосферу вражды и недоверия.

Мы полагаем, что политико-аналитические программы не могут оцениваться лишь с позиции рейтингов зрительской аудитории, которые тем выше, чем скандальнее получается передача. Они прежде всего должны оцениваться с точки зрения того вреда, который они в конечном счёте наносят интересам России, как относящимся к сфере национальной безопасности, так и внешнеполитическим.

Союз армян России, как крупнейшая общероссийская общественная организация, представляющая и объединяющая армянскую диаспору России, будет добиваться должной оценки действий лиц, задействованных в вышеупомянутой передаче, с точки зрения соответствия этих действий российскому законодательству в части противодействия экстремизму, призывов к насилию и разжигания межнациональной розни.

Соответствующие обращения от имени САР к Президенту РФ, гендиректору «Комсомольской правды» и в прокуратуру уже направлены и в этом вопросе мы рассчитываем на должное понимание с их стороны.