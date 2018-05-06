Воскресенье, 6 Мая 2018 17:51

АрмИнфо. Посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян жестко отреагировал на наглые, фашиствующие высказывания пресс-секретаря «Газпрома» Михаила Леонтьева, прозвучащие в адрес Армении и армянского народа в прямом радиоэфире уже давно ставшим попсовым издании «Комсомольская правда» от 3 мая 2018 года.

В заявлении Тоганяна, в частности, говорится: «Сложно сказать, насколько компетентен Михаил Леонтьев в вопросах добычи и реализации углеводородов, но в истории и геополитике – и, в частности, в отношениях между Арменией и Россией – он явно перестал разбираться. Не говоря уже о внутриполитической ситуации, сложившейся в нашей стране.

Кстати, Михаила Леонтьева я лично знаю более двадцати лет и некогда считал его довольно осведомленным экспертом в вопросах Закавказья, но то, что нагородил он в ходе этого эфира, можно лишь расценивать как опасную провокацию, и к тому же с очевидными проявлениями абсолютного бескультурья.

Не позволю себе цитировать эти высказывания и в этом формате ограничусь лишь вопросом: о чем Вы, г-н пресс-секретарь?

Хотелось бы вновь напомнить, что происходящее в Армении – внутриполитическое явление, о России, армяно-российских союзнических отношениях и смене вектора внешней политики республики здесь и речи нет. Свидетельств тому множество.

В этой ситуации мне остается думать, что именно это и не устраивает Михаила Леонтьева. И не исключено, что у него есть собственные мотивы на это, которые в принципе не трудно понять.

В любом случае очевидным остаётся одно: высказывания г-на пресс-секретаря, по сути, не что иное, как попытка очернить Армению и, если угодно, разжечь ненависть к ней и всему армянскому народу, в том числе и к нашим соотечественникам, проживающим в России.

Я самым строгим образом осуждаю эти высказывания, и проблема не только в формулировках. Но, в тоже время, хочу отметить, что исходя из «мнения» одного или двух, не стоит делать выводы о представлениях российского журналистского и экспертного сообщества о событиях в Армении, не говоря уже об официальной позиции братской для Армении России.

Призываю наших соотечественников не поддаваться имевшим в последние дни место провокациям со стороны так называемых «экспертов» и не потакать пытающихся пропиарить себя на фоне происходящих в Армении событий», - говорится заявлении Посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян.

Отметим, что на провокацию Леонтьева жестко отреагировало и посольство России в Армении, а также Союз Армян России.

Между тем, отметим, что рожающий провокационные мысли «как ежа против шерсти» Леонтьев и не собирается успокаиваться. В ответ на справедливую реакцию широкой общественности и государственных структур России и Армении Леонтьев цинично заявил, «что имел целью обидеть армянскую общественность, но никак не имел цели ее оскорбить. То, что было сказано, крайне обидно. А попытка выдать обиду за оскорбление является проявлением крайней слабости». Кажется Леонтьев на "газпромовских харчах" совершенно потерял чувство реальности, серьезно ослабев мозгами.