Суббота, 5 Мая 2018 23:07

АрмИнфо. 7 мая в 20:05 в Армению приедет солист группы «System of a down» Серж Танкян. Об этом на своей страничке в facebook написал лидер оппозиции, депутат Никол Пашинян. Он призвал всех своих сторонников должным образом встретить его.

Пока не известно, выступит ли известный музыкант с концертом в Ереване. Ранее Танкян неоднократно выступал с поддержкой народному движению и Пашиняну, обещая при первой же возможности вылететь в Армению. Он не сумел непосредственно присутствовать в протестном движении по причине болезни - вирусного заболевания.

Напомним, что во время акций протеста Пашинян призвал известных зарубежных деятелей - армян, в том числе СержаТанкяна и Шарля Азнавура приехать в Армению и поддержать народное движение.