Суббота, 5 Мая 2018 21:04

АрмИнфо. Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА.

«В связи с прозвучавшими 5 мая с.г. заявлениями отдельных российских граждан и лиц в преломлении к ситуации в Армении, Посольство России в Ереване хочет сообщить следующие. Напоминаем, что происходящие в последние недели события в Республике Армения являются исключительно внутренними вопросами этой страны и ее граждан. В своей деятельности по выстраиванию и поддержанию союзнических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения российская сторона, Посольство в Ереване не исходят из частных мнений различных лиц, а придерживается мнений, озвученных пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и официальным представителем МИД России Марии Захаровой»,- говорится в заявлении посольства России.

На данное заявление отреагировали и в Союзе армян России. «Глубоко возмущены беспардонными и циничными высказываниями, прозвучавшими в адрес Армении и армян в эфире Радио «Комсомольская правда» 26 апреля 2018 г. В передаче «ГлавТема» с участием Михаила Леонтьева, Ильи Савельева и Михаила Юрьева, её участники позволили себе в самой циничной форме оскорбление целого народа. Они, перейдя все пределы журналистской и человеческой этики, а также правовой и гражданской ответственности за свои поступки, сделали ряд безответственных и унизительных высказываний в отношении нашего народа, используя нецензурную лексику, которой по определению не должно быть в эфире, тем более такой известной радиостанции как «Комсомольская правда». Очевидно, что в столь судьбоносный момент, когда внимание не только миллионов проживающих в России армян, но и всего мира приковано к Армении, народ которой продемонстрировал свою приверженность принципам мира и демократии, подобные безответственные и экстремистские передачи в российских СМИ, зачастую воспринимающиеся широкими массами как официальная позиция российского государства, способны нанести огромный ущерб российско-армянским отношениям, создать атмосферу вражды и недоверия», - говорится в заявлении САР.

Вместе с тем подчеркивается, что Союз армян России, как крупнейшая общероссийская общественная организация, представляющая и объединяющая армянскую диаспору России, будет добиваться должной оценки действий лиц, задействованных в вышеупомянутой передаче, с точки зрения соответствия этих действий российскому законодательству в части противодействия экстремизму, призывов к насилию и разжигания межнациональной розни.

«Соответствующие обращения от имени САР к Президенту РФ, гендиректору «Комсомольской правды» и в прокуратуру уже направлены и в этом вопросе мы рассчитываем на должное понимание с их стороны», - говорится в заявлении организации.

Отметим, что сегодня вице-президент Роснефти Михаил Леонтьев, выступая в эфире Комсомольской правды, заявил, что Россия кровью и газом спасала Армению, но если она хочет «соскочить», то: "Армяне, колбаской катитесь! Кому вы нужны на свете, кроме нас?". Более того, Леонтьев позволил себе употребить ряд некорректных выражений, не только выходящий за грань цензуры и этики, но и унижающих Армению и армянский народ. В свою очередь Михаил Юрьев пошел еще дальше и предложил высадить два полка и подавить всё в крови.