Суббота, 5 Мая 2018 16:02

АрмИнфо. Евразийский Банк Развития (ЕАБР) и Америабанк подписали кредитный договор на $30 млн для финансового содействия развитию МСБ в Армении. Средства предоставляются сроком на 4 года.

Как сообщает пресс-служба ЕАБР, реализация проекта поспособствует расширению возможностей банковского кредитования, в том числе по финансированию развития отраслей реального сектора экономики.

<Малый и средний бизнес имеют стратегическое значение для Армении, обеспечивая экономическую стабильность. Кредитные средства позволят помочь предприятиям МСБ страны решить задачу долгосрочного финансирования, необходимого для капитальных вложений и инвестиций>,- говорится в сообщении.

Отметим, что Евразийский Банк Развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2017г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям. Активы банка составили 677.7 млрд драмов ($1.4 млрд, 1-ая позиция), кредитные вложения - 487.4 млрд драмов (свыше $1 млрд, 1-ая позиция). В кредитном портфеле Банка на долю ссуд МСБ приходится свыше 18% или 84.7 млрд драмов ($175 млн, 2-ая позиция на рынке). В суммарном кредитовании МСБ по банковскому рынку доля Америабанка достигает 13%. 2017 год Банк завершил с чистой прибылью в 7.7 млрд драмов ($16 млн, 1-ая позиция), с обеспечением роста на 24%.

Напомним, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 14 подразделений, из коих 9 столичные и 5 - региональные. В акционерном капитале Америбанка с вхождением в декабре 2015 года Европейского Банка Реконструкции и Развития долевое участие изменилось следующим образом: Америя Групп CY Ltd. - 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%. Отличительные награды: от Euromoney (2017г, 2016, 2014г, 2012г, 2011г), от Global Finance (2017г, 2016г, 2015г, 2013г, 2012г), от The Banker/FT (2017г, 2016г, 2015г, 2013г, 2010г), от Commerzbank-а с 2008 года ежегодно удостаивается награды "STP-Award".