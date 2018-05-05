Суббота, 5 Мая 2018 15:56

АрмИнфо. В Ереване на улице М.Сарьяна в промежутке от ул. Туманяна до ул. Пушкина 11-12 мая пройдет фестиваль вина Yerevan Vine Days, приуроченный 2800-летию Еревана. организатором винного фестиваля выступает компания Эвенттура. Об этом 5 мая в ходе пресс-конференции сообщила соучредитель и директор компании Эвенттура Мери Бадалян.

По ее словам, в ходе мероприятия будут представлены свыше 200 видов лучших армянских и арцахских вин и блюда армянской и международной кухни из более чем 35 ереванских ресторанов.

Примечательно, что в этом году организаторы предоставят возможность посетителям приобрести винный дегустационный комплект, стоимостью 4 тыс. драмов. Отвечая на вопрос АрмИнфо М. Бадалян отметила, что

приобретая комплект, посетитель сможет дегустировать порядка 25 видов вин и 2 винных коктейля. А сам комплект включает в себя винный бокал со специальным логотипом, чехол для бокала, купон-буклет, где на двух языках - русском и английском будет содержаться информация о всех производителях- участниках мероприятия. При этом на каждой странице производителя будет прикреплен один дегустационный билет с его логотипом. Стоимость экстра купона для дегустации одного бокала вина составит 400 драмов. В течение 2 дней фестиваля на улице Сарьяна будет работать 6 пунктов продаж. Она отметила, что в прошлом году количество посетителей составило порядка 15-20 тыс. Однако в этом году ожидается еще больше посетителей, подавляющее большинство которых будут туристы из России, США, Австралии и др.

Глава фонда <Арени> Нуне Манукян отметила, что работы по подготовке мероприятия проходили в течение 8 месяцев. В частности, по ее словам, есть большой интерес со стороны СМИ и блогеров из России, Казахстана, Узбекистана, США, Израиля, Канады и др. Однако на сегодняшний день, как отметила Н. Манукян, в связи с последними событиями, связанными с народным движением, порядка 20% представителей международных СМИ отменили свои визиты. <Это данные на сегодняшний день. Однако мы не можем прогнозировать насколько изменится ситуация через полчаса, и чего следует ожидать завтра. 20% отменили, но возможно вместо них другие СМИ изъявят желание зарегистрироваться>, - подчеркнула она.

Организаторы отметили, что вечер пройдет под сопровождение рок, джаз и национальной музыки в исполнении лучших армянских групп, диджеев.

Гостей в эти дни ожидает много сюрпризов. Время начала фестиваля 18:00 и продлится до 23:00. Вход бесплатный.