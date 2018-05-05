Суббота, 5 Мая 2018 14:25

АрмИнфо. В ходе событий, которые происходили и происходят в Армении, я шел на шаги, которые обычно не ждут от президента. Об этом в интервью британской газете The Independent заявил президент Армении Армен Саркисян.

По словам президента, несмотря на то, что он является ученым, он мало что мог прогнозировать относительно последних событий. "Люди не машины", - заметил Саркисян, который является одним из ученых, придумавших всемирно известную игру Тетрис.

Говоря о своей миссии посредника в ходе происходящих в Армении за последний месяц событий, Саркисян признался, что она была достаточной сложной. "Однако, невозможно осуществлять свои обязанности, исключительно сидя в офисе",- отметил он.

Отметим, что Армен Саркисян по приглашению Никола Пашиняна пришел на митинг, на площадь Республики, где провел беседу с лидером оппозиционного движения.

Впоследствии за эти дни были организованы различные встречи и переговоры при посредничестве Саркисяна.

Говоря о задержании Пашиняна и его сторонников, Саркисян признался, что не приветствовал данное решение, сообщив, что после задержания оппозиционера пригласил Сержа Саргсяна на встречу. "Тайны встречи остаются тайными, но вы можете сами судить о результатах", - отметил он.

Саркисян также заверил, что и впредь готов осуществлять конструктивную роль, если возникнет подобная необходимость. "Я готов встать между полицейским и митингующим, если в этом возникнет необходимость",- заявил он.

При этом Саркисян подчеркнул, что новое правительство Армении ждут большие испытания. "Никол Пашинян показал себя как талантливый политик, тонко чувствующий общественное мнение. Однако, руководить правительством - это совершенно другое. Он должен будет дать ответы на все те вопросы, которые он сам раньше задавал правительству. И люди должны понять, что не все, что было раньше, было черным, и не все будет белым завтра",- заключил президент.