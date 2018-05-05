Суббота, 5 Мая 2018 13:12

АрмИнфо. Студенты Гюмрийского педуниверситета проводят акцию протеста, требуя отставки ректора вуза Саака Минасяна.

Поводом для недовольства студентов послужило увольнение Минасяном проректора вуза Анаит Фарманян. Примечательно, что Минасян уволил ее, заранее не предупредив об этом, тем самым нарушив закон.

Бастующие студенты утверждают, что это не первое нарушение закона со стороны ректора вуза. Ранее, по их словам, незаконно были уволены и другие преподаватели, пользующиеся любовью и уважением студентов, и все это лишь по причине того, что они осмеливались по некоторым вопросам противостоять мнению ректора.