Суббота, 5 Мая 2018 13:08

АрмИнфо.Директор школы номер 11, носящей имя Монте Мелконяна, Рузан Азизян подала в отставку. Об этом 5 мая на сегодняшнем заседании в школе заявила начальник Отдела общего образования администрации города Еревана Анна Степанян.

"Есть распоряжение мэра, он считает, что если вся школа и педагогический персонал не хотят работать с этим директором, тогда он не должен работать", - заявила Анна Степанян.

Отметим, что 4 мая во дворе ереванской школы номер 11, носящей имя Монте Мелконяна, ученики школы, а также их родители собрались во дворе, требуя отставки директора школы Рузан Азинян.

Ученики утверждают, что директор запрещала им участвовать в акциях протеста, организованных лидером движения "Сделай шаг" Николом Пашиняном. Напомним, что Азизян является членом Республиканской партии Армении и во время выборов пропагандировала родителей учеников голосовать за РПА, что запрещено законом. Она также является сокурсницей Сержа Саргсяна.