Суббота, 5 Мая 2018 13:03

АрмИнфо.Во время последнего заседания фракции Республиканской партии Армении, которое продлилось очень недолго, Серж Саргсян был очень взволнован. Об этом сообщает газета "Грапарак".

На заседании Саргсян говорил очень коротко и сообщил, что, исходя из неустойчивого положения в стране, не следует препятствовать выборам кандидата в премьеры, которого выдвинет 1/3 депутатов. Часть представителей РПА воспротивились, на что Серж Саргсян заявил: "У нас нет другого выхода. Окружающие Никола Пашиняна люди скоро станут проблемой для него самого".

После чего вице-спикеры НС Эдуард Шармазанов и Арпине Ованисян вместе с Саргсяном поднялись в кабинет спикера парламента Ара Баблояна для того, чтобы написать текст заявления фракции РПА, согласно которому партия поддержит кандидата в премьеры, выдвинутого 13 голосов депутатов.

В тоже время газета "Жаманак" сообщает, что вчера состоялась встреча Сержа Саргсяна с Гагиком Царукяном, Хачатуром Сукиасяном и Ишханом Закаряном. Эта встреча интересна тем, что во время выборов премьер-министра 17 апреля тогда еще кандидат в премьеры Серж Саргсян заявил, что если не будить потухшие вулканы, ситуация в стране стабилизируется. Согласно газете, говоря "потухшие вулканы", Саргсян имел в виду Гагика Царукяна и Ишхана Закаряна. Саргсян еще тогда намекнул, что знает, кто стоит за движением Пашиняна и кто его финансирует.