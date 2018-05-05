Суббота, 5 Мая 2018 11:48

АрмИнфо.В Армении задействован сайт Yerevan2800.am, который будет полностью посвящен юбилейным мероприятиям, посвященным 2800-летия Еревана.

Согласно сообщению культурного фонда "Ереван 2800", на сайте будут размещаться все новости, посвященные юбилею столицы Армении - фотографии и запланированные мероприятия. Уже действует раздел новостей.

В ближайшее время будут задействованы и другие разделы, в которых будут представлена история создания Еревана и его тысячелетние истории, график проведения торжеств. Предусмотрено также проведение интервью с известными ереванцами, интересные истории, связанные с городом. Сайт, который будет действовать на четырех языках - армянском, английском, русском и французском - будет также обладать и интерактивным разделом.