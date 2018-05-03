Суббота, 5 Мая 2018 11:13

АрмИнфо. Приказом начальника Полиции Армении Владимира Гаспаряна, сотрудник полка патрульно-постовой службы, старший прапорщик Ара Шахгулян посмертно награжден медалью "За подвиг". Медалью "За укрепление сотрудничества" также награжден сотрудник охранной службы "Армобил" Хачатур Галстян. Об этом сообщает пресс-служба Полиции РА.

Ранее полицейские обезвредили мужчину, напавшего на филиал банка HSBC в Ереване. У него при себе были нож, граната и ружье. Согласно сообщению пресс-службы полиции, мужчина ранил полицейского, а также двух сотрудников банка. Один из сотрудников банка и полицейский скончались. Напавшим оказался полковник полиции.

"Полицейский полка патрульно-постовой службы, старший прапорщик Ара Шахгулян награжден посмертно медалью "За подвиг". Медалью "За укрепление сотрудничества", также посмертно, награжден сотрудник охранной службы "Армобил" Хачатур Галстян", - говорится в сообщении полиции.

Ведомственные награды вручены также принявшим участие в операции полицейским, помогавшим им гражданским лицам и раненому охраннику.