Суббота, 5 Мая 2018 11:07

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 5 мая текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3, 21/1, 21, 23 на ул. Дро, жилые дома 23/1, 23/20 на ул. Давида Анахта, собственные дома 1/5-43 на 10-ой улице

Зейтуна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А на ул. М.Аветисяна, детский сад N147 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21, 26 на ул. Гаджегорцнери, улица Горгагорцнери, улицы Силикяна 4, 5;

10:30-16:30 частично ряды Сари тага 13-19 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/1, 9 на пр. Исакова, собственные

дома 37-337 в кв. "Норагюх", собственные дома 46, 46/81 на ул. Таирова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на ул. Саряна, жилые дома 24, 28, 36, 38 на ул. Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1/3, 1/4, 1/5, 2, 3, 4, 5 в кв. "Саят-Нова" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1/1, 1/2, 3/3 в кв. "Исаакян", жилые дома 25/1, 25/2 на ул. Ованнисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Армавирском марзе:

10:00-16:00 село Сардарапат;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Нор Кюрин и Мармарашен;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-15:00 частично улицы Исраеля Ори, Комитаса, Гагарина, 26 Комиссарнери, Атарбекян, Авагян, Арсенян, Таманцинери, Туманяна,

Исакова, Исаакяна, Левоняна, Ханджяна, Хачатряна, Микояна, Мясникяна, Момика, Налбандяна, Нарекаци, Шаумяна, Спандаряна, Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

10:00-16:00 улицы Еркрабаннери, Шаумяна, Маисян, Исраеля Ори, Шинарарнери, Азатутян, Джермукское шоссе и частично квартал "Моз" в

городе Вайк; частично село Арин;

11:00-15:00 частично село Гетап; частично квартал "Нор" в городе Ехегнадзор;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-11:30 ООО <Айр ев ворди Алавердяннер", "Багдар", "Сфера-сервис", частично община Лчашен и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами) в городе Севан;

13:00-16:30 "Конди арандзнатнери тнтесутюн" (хозяйство частных домов Конда), больница Севана, ООО "С ев Г Нерсисяннер", база парусного

судна, ООО "Аэронавигация", "Севан ЧШШ", "Хосров Асланян", "Аревик бридж", "Гога-дент", "Севани дзуккомбинат" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

11:00-12:00 община Лчашен, ООО "Туф-Гранит" и "Гог-Арс", прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 улицы Комитаса, Бабаджаняна, хлебной завод Севана, банк "ВТБ-Армения" в городе Севан;

в Сюникском марзе:

14:00-16:00 кварталы "Багаберд", "Контакт", "Реле", "Ваанаванк" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Капан;

09:00-15:00 села Гехи, Гегаванк, Гетишен, Астхаберд, Вочети и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 частично 6-ой квартал в городе Горис;

13:00-16:00 частично улица Сюник в городе Горис;

11:00-16:00 частично село Аржис;

11:00-17:00 частично село Веришен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.