Пятница, 4 Мая 2018 20:27

АрмИнфо. Депутат-олигарх, представитель правящей Республиканской партии Армении (РПА) Самвел Алексанян решил не только поддержать кандидатуру от народа на посту премьер-министра Никола Пашиняна, но и выступить за искоренение монополий в стране. "Я за народного кандидата и проголосую за него",

- заявил он в беседе с журналистами 4 мая в парламенте.

По словам депутата, он пришел к данному решению сам, без какого-либо давления. "Кто будет кандидатом от народа, за того и проголосую", - заявил он.

Депутат-бизнесмен, владелец крупнейшей сети супермаркетов Yerevan City, а также, согласно СМИ, монопольный импортер сахара, в очередной раз заявляет, что у него нет бизнеса, и никогда не было. Более того, будучи проинформирован о намерениях Никола Пашиняна искоренить монополии, Самвел Алексанян заявляет, что полностью поддерживает эту идею.

Тем временем, 21 апреля в сети распространилось видео, где видно, как Самвел Алексанян (известный как "Лфик Само") в административном районе Малация- Себастия избил ногами одного из митингующих. В связи с этим участники акций протеста призвали бойкотировать сеть супермаркетов Yerevan City. В итоге, согласно сообщениям СМИ, Алексанян урезал зарплаты своим сотрудникам, решив тем самым скомпенсировать свои финансовые убытки. Сам Алексанян категорически опроверг эти слухи, призвав найти хоть одного сотрудника, который засвидетельствует это.