Пятница, 4 Мая 2018 18:20

АрмИнфо.Правительство Армении опровергает информацию о том, что "ряд министерств, воспользовавшись внутриполитическим кризисом, успели нещадно потратить львиную долю средств, предоставленных им годовым бюджетом.

В пресс-службе правительства напомнили, что в СМИ появилась информация о, якобы, преаышении расходов некоторыми министерствами на 50-70% предусмотренной годовым бюджетом суммы. Данная информация, как сообщили в пресс-службе кабмина, абсолютно не соответствует действительности и "теоретически невозможна". Так, согласно источнику, расходы госбюджета, в соответствии с действующим законодательством, планируются и финансируются ежеквартально в пределах утвержденных на этот период бюджетных ассигнований.

Помимо этого, расходы бгосбюджета финансируются за счет налоговых и не налоговых доходов, а также иных бюджетных поступлений, которые зачисляются на соответстующие счета государственного бюджета в ежедневном режиме.

Отмеачется, что бюджетные расходы на апрель 2018 года за счет внутренних ресурсов составили 93,1 млрд драмов, или 6,8% запланированных на год бюджетных расходов. "По итогам пропорциоанальных расходов за первый квартал 2018 года зафиксирована экономия/недовыполнение на 39,6 млрд драмов, что на 10,3 млрд драмов или на 3,1 процентных пункта превышает аналогичный показатель 2017 года", - говорится в заявлении. Вместе с тем, сообщается, что по положению на 03.05.18г., финансирование на первое полугодие составило 423,7млрд драмов вместо предусмотренных 646,2 млрд драмов, что на 4,3 п.п ниже показателя аналогичного периода прошлого года. С учетом вышеуказанного, как сообщает источник, информация не соответсвует действительности и умышленно дезинформирует общественность.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что министры ставят в довольно неприятное положение будущее правительство, оставляя последнему параллельно с различными проблемами почти пустую казну. Согласно СМИ, действующее правительство решило до ухода нанести государству последний вред и по возможности опустошить казну.