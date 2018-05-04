Пятница, 4 Мая 2018 18:03

АрмИнфо.Столичный филиал "Комитас" HSBC Банка Армения (адрес: пр. Комитаса3), подвергшийся 3 мая вооруженному нападению, возобновит работу 7 мая. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в настоящее время следственные работы продолжаются.

В сообщении Банка поясняется, что пострадавших среди клиентов и сотрудников Банка нет. Нападавший не является клиентом HSBC Банка Армения, а украденная им сумма конфискована полицией и сдана в банк на хранение.

Руководство HSBC Банка Армения и весь штат сотрудников выражают соболезнования родным и близким погибших полицейских. Это охранник филиала "Комитас" Хачатур Галстян, оказавший сопротивление грабителю на входе в банк, и старший прапорщик полиции Ара Шахгулян, получивший огнестрельное ранение при задержании напавшего на банк и позже скончавшийся в больнице.

Накануне Следственный комитет Армении, сообщил, что возбуждено уголовное дело о вооруженном нападении на филиал "Комитас" HSBC Банка Армения, по 175, 104, 34 и 235 статьям УК РА. Создана следственная группа. Украденная сумма конфискована и сдана в банк на хранение. Размер украденной суммы в сообщении СК не указываются. Ранее пресс-секретарь полиции РА Эдгар Джаноян сообщил АрмИнфо, что нападавший является начальником центра по реагированию на нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения Дорожной полиции РА, полковник Полиции Даниел Даниелян. Напомним, что вооруженное нападение на филиал "Комитас" HSBC Банка Армения, расположенный на перекрестке улиц Комитас-Гюльбекян, произошло 3 мая около 14:10 часов по местному времени. В 14:25 часов в полицию поступило сообщение об этом нападении. Прибывшая на место группа полицейских выяснила, что нападавший, вооружившись ножом, гранатой и огнестрельным оружьем (карабин марки "Фабарм") проник в банк, ранил двух охранников банка (в одного выстрелив, а другого ударив ножом), один из которых скончался. Нападавший, похитив сумму в особо крупных размерах, попытался скрыться с места преступления, однако был окружен прибывшей оперативной группой. Он оказал сопротивление, выстрелил в одного из полицейских, но был обезврежен и задержан. Позже, вечером 3 мая из медцентра сообщили Следственному Комитету, что полицейский, раненный при задержании грабителя, скончался.