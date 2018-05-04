Пятница, 4 Мая 2018 17:53

АрмИнфо. Президенты Казахстана и России Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора, обсудили ситуацию в Армении. Об этом сообщает Аккорда.

"Президенты Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая ситуацию в Армении.

Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, планируемого провести 14 мая в Сочи. В данном контексте лидеры двух стран отметили увеличение объемов внешней и взаимной торговли Евразийского экономического союза в 2017 году на 24,4% и 26,1% соответственно, а также указали на рост интереса со стороны международного сообщества к развитию сотрудничества с ЕАЭС", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.