Пятница, 4 Мая 2018 17:47

АрмИнфо. В Парламентской ассамблее ОБСЕ внимательно следят за ситуацией в Армении и приветствуют активный диалог между политическими силами. Об этом говорится в заявлении председателя ПА ОБСЕ Георги Церетели, поступившем в АрмИнфо.

При этом он выразил надежду, что удастся найти быстрое политическое решение сложившейся ситуации, что позволит правительству сосредоточить внимание на решении многих проблем, стоящих перед Арменией. При этом глава ПА ОБСЕ призвал политических лидеров продолжить межпарламентский диалог, а также работать с гражданским обществом и международным сообществом по поиску удовлетворительного результата, который следует рассматривать в рамках более широкого процесса развития политической культуры в стране.

Вместе с тем, в сообщении подчеркивается, что Церетели провел телефонную беседу со спикером парламента Армении Ара Баблояном, где выразил поддержку ПА ОБСЕ процессу диалога. Он также провел телефонную беседу с главой армянской делегации в ПА ОБСЕ Эрмине Нагдалян. "Мои беседы с парламентскими коллегами из Армении подтвердили мою уверенность в том, что ведущие политические деятели в Ереване стремятся найти конструктивное решение ситуации. Я подчеркнул, что все стороны должны проявлять должную сдержанность и продолжать путь плодотворного диалога", - заявил он, добавив, что мирные собрания являются важным средством выражения мнений.