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АрмИнфо. В Парламентской ассамблее ОБСЕ внимательно следят за ситуацией в Армении и приветствуют активный диалог между политическими силами. Об этом говорится в заявлении председателя ПА ОБСЕ Георги Церетели, поступившем в АрмИнфо.
При этом он выразил надежду, что удастся найти быстрое политическое решение сложившейся ситуации, что позволит правительству сосредоточить внимание на решении многих проблем, стоящих перед Арменией. При этом глава ПА ОБСЕ призвал политических лидеров продолжить межпарламентский диалог, а также работать с гражданским обществом и международным сообществом по поиску удовлетворительного результата, который следует рассматривать в рамках более широкого процесса развития политической культуры в стране.
Вместе с тем, в сообщении подчеркивается, что Церетели провел телефонную беседу со спикером парламента Армении Ара Баблояном, где выразил поддержку ПА ОБСЕ процессу диалога. Он также провел телефонную беседу с главой армянской делегации в ПА ОБСЕ Эрмине Нагдалян. "Мои беседы с парламентскими коллегами из Армении подтвердили мою уверенность в том, что ведущие политические деятели в Ереване стремятся найти конструктивное решение ситуации. Я подчеркнул, что все стороны должны проявлять должную сдержанность и продолжать путь плодотворного диалога", - заявил он, добавив, что мирные собрания являются важным средством выражения мнений.
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|Армен Саркисян и Алан Дункан обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
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|Губернатор Ширакской области сложил свои полномочия
|Никол Пашинян встретился с послами России, ЕС, США и Грузии
|Представитель Госдепартамента США: Мы готовы сотрудничать с новым правительством Армении
|Скончался второй полицейский, раненный во время нападения на ереванский филиал банка HSBC
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|Beeline удвоит объем интернета абонентам мобильной связи
|Никол Пашинян выдвинут кандидатом в премьер-министры Армении
|В Москве настроены на продолжение совместной работы по развитию многогранного взаимовыгодного российско-армянского сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) рефинансирует/перевыкупает кредиты на выгодных условиях
|Армен Рустамян: "Дашнакцутюн" не та партия, которая согласится быть чьим-то приложением
|На филиал банка HSBC напал полковник полиции Даниел Даниелян (video)
|Сейм Литвы ратифицировал соглашениe о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС
|Берлин выразил поддержку Армении в деле строительства демократического общества
|Эдуард Шармазанов: 8 мая в Армении будет избран премьер-министр
|Пост президента и гендиректора Lydian International займет Жоао Карелло
|Наира Зограбян: Представители РПА должны пойти либо против своей воли, либо против воли народа
|Пашинян: РПА подтвердила свою готовность поддержать кандидатуру премьера, выдвинутую 1/3 депутатов
|Арарат Мирзоян: За выдвижение кандидатуры Никола Пашиняна подписались более 35 депутатов
|Президент Армении провел встречу с послами Беларуси, Казахстана, Туркменистана, а также временным поверенным в делах посольства Украины
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|Плановый мониторинг ОБСЕ юго-восточнее села Талиш прошел без инцидентов
|Баблоян: Депутат Агван Варданян представил заявление о сложении мандата
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|В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ: Командиром погибшего экипажа был армянин Альберт Давидян
|Омбудсмен Армении: Пока еще в стране существует неправильное представление о роли журналиста и стереотипы, затрудняющие его работу
|Армия обороны НКР опровергает сообщения СМИ Азербайджана об обстреле мирных граждан
|Брифинг по итогам очередного заседания Правительства Армении не состоится
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