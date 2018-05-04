Пятница, 4 Мая 2018 16:28

АрмИнфо. Партия "Гражданский договор" не обсуждала состав будущего правительства. Об этом 4 мая заявил журналистам член Совета старейшин Еревана от блока "Елк" и партии "Гражданский договор" Араик Арутюнян.

Как заявил соратник Никола Пашиняна, выборы премьер-министра Армении состоятся 8 мая и Пашинян, скорее всего, будет избран главой правительством. Араик Арутюнян утверждает, что еще 1-го мая многие депутаты от РПА выступали за кандидатуру Никола Пашиняна на посту премьер-министра. Но, как считает член ГП, создается впечатление, что на них было оказано очень большое давление. Тем не менее, вне зависимости какими будут результаты голосования, как отметил Араик Арутюнян, сторонники Пашиняна готовы ко всевозможным сценариям.

На сегодня член ГП авторитетно заявляет, что Никол Пашинян и возглавляемое им временное правительство станут гарантом проведения свободных и справедливых внеочередных парламентских выборов. Арутюнян воздержался прокомментировать, каким будет будущий состав кабмина, отметив, что внутри партии "Гражданский договор" не было подобных обсуждений в силу быстро развивающихся событий за последний период. Тем не менее, по словам Арутюняна, ГП располагает достаточным кадровым потенциалом, а специалисты из Диаспоры предложили свою помощь по некоторым вопросам. Вместе с тем, как отметил он, другие профессионалы также могут быть включены в состав будущего Кабмина, поскольку правительство "будет сформировано не единолично".

Отметим, что зампред Республиканской партии, депутат Армен Ашотян в сегодняшнем интервью заявил, что в случае избрания Пашиняна премьером РПА станет оппозицией. Он также подчеркнул, что представители партии не будут работать в кабмине Пашиняна.