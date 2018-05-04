Пятница, 4 Мая 2018 16:21

АрмИнфо.И.о. министра иностранных дел Эдвард Налбандян 4 мая принял посла Японии в Армении Эйджи Тагучи, в связи с завершением миссии последнего в нашей стране.

Как сообщает пресс-служба МИД, Налбандян поблагодарил посла за его усилия по развитию и расширению армяно-японского сотрудничества во время его дипломатической миссии. Высоко оценивая деятельность Тагучи в качестве первого посла Японии в Армении, министр иностранных дел выразил уверенность, что совместными усилиями армяно-японские отношения выйдут на качественно новый уровень.

В свою очередь посол Японии в Армении поблагодарил Эдварда Налбандяна и МИД за помощь, оказанную ему во время дипломатической миссии, и выразил уверенность тем, что связи между Арменией и Японией в различных сферах будут продолжаться.