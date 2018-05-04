Пятница, 4 Мая 2018 16:03

АрмИнфо.Верховный орган партии АРФ "Дашнакцутюн" заявляет о том, что, рассмотрев дисциплинарное поведение члена АРФД Агвана Варданяна, принято решение исключить его из партии. Об этом говорится в заявлении партии АРФД.

Отметим, что 1 мая во время выборов премьер-министра Армении Агван Варданян заявил о том, что вопреки решению фракции проголосует "против" кандидатуры Никола Пашиняна. На следующий день Верховный орган АРФ "Дашнакцутюн" потребовал от Варданяна сложить мандат.