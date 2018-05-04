Пятница, 4 Мая 2018 15:58

АрмИнфо. Армения сейчас переживает не простые политические времена. Так отреагировала 4 мая на традиционном брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на вопрос, может ли потеря Республиканской партией Армении власти позитивно или негативно сказаться на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Я думаю, что нужно дождаться когда ситуация в политической сфере все-таки стабилизируется окончательно. Народ, политические силы, политические движения, очень надеемся, в правовом поле определятся с составом руководящих органов, и после этого будут созданы все возможности для проведения, в том числе, и внешнеполитического курса, одной из проблем которого является и нагорно-карабахский конфликт",- сказала официальный представитель МИД России.

Вместе с тем, она подчеркнула, что Россия, со своей стороны, по этой проблематике занимает очень последовательную линию и от нее не отступает. "Поэтому наше содействие сторонам будет оказываться и впредь. Но я еще раз говорю, нужно дождаться стабилизации ситуации в Армении", - заключила Захарова.