Пятница, 4 Мая 2018 15:27

АрмИнфо. Российская Федерация нацелена на продолжение сотрудничества с братской Арменией, как на двустороннем уровне, так и на уровне интеграционных объединений. Об этом 4 мая на традиционном брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 8 мая в Национальном Собрании Армении состоятся выборы нового премьер-министра. 1 мая парламент страны не смог избрать премьер-министра. В настоящее время, продолжила Захарова, ситуация в Армении спокойная, и МИД РФ в очередной раз призывает стороны к разрешению ситуации на основе Конституции и законов страны.