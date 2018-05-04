Пятница, 4 Мая 2018 15:24

АрмИнфо. Представители блока "Елк" не обсуждали вопрос о своем участии в составе нового правительства. Об этом 4 мая в беседе с журналистами заявил депутат от фракции "Елк" Эдмон Марукян.

"Мы надеемся, что 8 мая Никол Пашинян будет избран премьер-министром, а уже после этого мы начнем обсуждения вопроса о том, как сформировать правительство и приступить к реформам Избирательного кодекса", - отметил Марукян.

На вопрос, не будет ли после 8 мая казусов в связи с тем, что в парламенте больше не будет оппозиции, что, однако является требованием закона, Марукян отметил, что пока такие разговоры несерьезны, так как премьер-министр еще не избран.

Также депутат отметил, что в любом случае придется обсуждать с РПА решения, поскольку Республиканская партия обладает большинством в Национальном Собрании, и без ее согласия ни один законопроект принять не удастся. "Хочу заметить, что в международной практике уже были случаи, когда премьер-министр представляет парламентское меньшинство. Как бы то ни было, это временная ситуация. Когда 3 парламентские фракции выдвигают кандидата, а четвертая фракция, которая на данный момент является большинством, поддерживает данную кандидатуру, формируется правительство, которое будет временным", - отметил депутат.

Также депутат заявил, что внеочередные парламентские выборы можно будет подготовить и провести до осени. Марукян заявил, что вопрос о том, пойдет ли блок "Елк" на досрочные выборы вместе или отдельно пока не обсуждался. А на вопрос, улажен ли конфликт в блоке, депутат заявил, что в блоке нет конфликтов.

Отметим, что в блок "Елк" входят три партии "Гражданский договор", "Просветленная Армения" и партия "Республика".