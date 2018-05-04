Пятница, 4 Мая 2018 15:16

АрмИнфо. Ученики ереванской школы номер 11, носящей имя Монте Мелконяна, а также их родители собрались во дворе школы, требуя отставки директора школы Рузан Азинян.

Ученики утверждают, что директор запрещала им участвовать в акциях протеста, организованные лидером движения "Сделай шаг" Николом Пашиняном. Ученики скандируют "Азизян, уходи" и "Никол премьер-министр".

В свою очередь, директор школы Рузан Азизян заявила, что все сказанное является ложью, и она не запрещала ученикам участвовать в акциях протеста. "Все, что было организовано против Сержа Саргсяна, теперь продолжается против школ. Школы должны быть аполитичными", - заявила Азизян.

На замечание журналистов о том, что член Совета старейшин Еревана от фракции "Елк" Давид Хажакян заявлял о том, что они обратятся в мэрию с требованием о ее отставке, директор заявила, что действует закон и порядок, и она будет дожидаться решения мэрии. Отметим, что Рузан Азизян является членом партии РПА.