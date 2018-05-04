Пятница, 4 Мая 2018 13:52

АрмИнфо.Наше решение будет единым и 8 мая у нас будет премьер-министр. Об этом 4 мая в беседе с журналистами заявил глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян.

На замечание относительно того, что в прошлый раз представители РПА также заявляли, что не будет препятствовать избранию Пашиняна, однако единогласно проголосовала "против", Багдасарян заявил, что в прошлый раз Республиканская партия не препятствовала голосованию, а сейчас ее представители поддержат кандидатуру Пашиняна.

На вопрос, будут ли во фракции депутаты, которые проголосуют "за" кандидатуру Пашиняна, Багдасарян заявил: "Если они не проголосуют, то, как же он пройдет? Прошу вас, предоставьте этот вопрос нам, мы сами его решим".

В свою очередь, депутат от РПА Самвел Никоян заявил, что партия приняла решение, которое будет исполнено. Однако, отказался раскрывать все карты и сообщить о том, как проголосуют депутаты от Республиканской партии.

Отметим, что на специальном заседании Парламента Армении 1 мая кандидат на должность премьер-министра Никол Пашинян не был избран. "За" кандидатуру Пашиняна проголосовали 45, "против" 56 депутатов. Против была Республиканская партия, "за" АРФД , "Блок Царукян" и фракция "Елк". Одако 2 мая представители РПА заявили, что 8 мая не станут выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра, и поддержат кандидатуру Пашиняна.