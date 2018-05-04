Пятница, 4 Мая 2018 13:45

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркиян провел встречу с послами Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливана, а также с временными поверенными в делах посольств Кувейта и Ирака.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней повестки, особенно возможности расширения экономического сотрудничества.

Стороны также обсудили ситуацию, сложившуюся в Армении. Дипломаты выразили надежду, что все будет разрешено в рамках Конституции и законности. При этом, они подчеркнули важность усилий Саркисяна в этом деле.