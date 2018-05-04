Пятница, 4 Мая 2018 12:41

АрмИнфо.Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат от фракции "Елк", кандидат в премьер-министры Никол Пашинян провел переговоры с вице-послом Ирана в РА Али Насером Сопханипуром

Как сообщил Пашинян на своей страничке в Facebook, он проинформировал вице-посла о договоренностях, достигнутых с целью выхода из сложившегося кризиса в Армении, а также направил послание дружественному иранскому народу и правительству.

Пашинян также провел встречу с постоянным координатором ООН в РА, руководителем программы развития ООН (UNDP) Шомби Шарпом, с которым обсудили вопросы повышения эффективности реализации проектов Организации в РА.